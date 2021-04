La Guerre des Mondes saison 2 : Canal annonce la date de sortie

Cela fait maintenant un an et demi que les premiers épisodes de "La Guerre des Mondes" ont été diffusés. Canal+ vient de dévoiler la date du retour de sa série de science-fiction.

La Guerre des mondes, un classique revisité en série

En 2019, Canal+ a dévoilé une nouvelle coproduction ambitieuse avec La Guerre des mondes. La série est une nouvelle adaptation du roman écrit par H.G. Wells, un classique de la science-fiction. L’intrigue débute lorsque des astronomes détectent une transmission venant d’une autre galaxie. Celle-ci est révolutionnaire, puisqu’elle démontre l’existence incontestable d’une vie extraterrestre, qui plus est à l’intelligence développée. Mais seulement quelques jours après la réception de la transmission, les aliens envahissent la Terre. Les humains comprennent vite que leurs intentions sont hostiles, et en quelques jours, l’humanité est presque anéantie. Seuls quelques petits groupes d’êtres humains sont parvenus à survivre. Ils vont bientôt comprendre les raisons de l’invasion extraterrestre.

La Guerre des mondes © Canal

Créée par Howard Overman, La Guerre des mondes est une coproduction française, britannique et américaine. Et cette collaboration internationale est illustrée par les têtes d’affiche de la série. Aux côtés du Britannique Gabriel Byrne, on retrouve la Française Léa Drucker et l’Américaine Elizabeth McGovern. Autour d'eux, on peut voir un mix d’acteurs principalement britanniques et français, comme Adel Bencherif, Émilie de Preissac, Natasha Little ou Stephen Campbell-Moore.

La Guerre des mondes bientôt de retour pour « L’Affrontement »

Après un an et demi d’absence, Canal vient doncde communiquer la date du retour de La Guerre des mondes. C’est par un tweet que la chaîne a annoncé la nouvelle. Et il ne faudra pas attendre longtemps avant de découvrir ce deuxième chapitre. Les premiers épisodes seront diffusés le 17 mai prochain sur la chaîne. La nouvelle saison du show est composée de 8 épisodes d’environ 52 minutes, tout comme la première.

En plus de la date de sortie, on peut voir dans le tweet de Canal un poster qui met à l’honneur Daisy Edgar-Jones dans la peau de son personnage, l’interprète d’Emily Gresham dans la série. On peut donc supposer que son personnage aura une grande importance dans l’intrigue de cette nouvelle saison. Le deuxième chapitre de La Guerre des mondes a même droit à un titre. Et celui-ci annonce la couleur, puisque les nouveaux épisodes sont présentés comme constituant « L’Affrontement ». Voilà qui promet beaucoup d’action pour la suite du show Canal.