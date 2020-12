Là-haut : découvrez la série spin-off bientôt sur Disney+

L'esprit Pixar envahit Disney+ et annonce l'arrivée de nouveaux films et séries. Et parmi elles, "Dug Days", une série spin-off du célèbre film d'animation "Là-Haut".

C'est Noël avant l'heure ! Pixar promet plein de belles surprises à venir sur Disney+. Effectivement, c'est lors de l'événement Disney Investor Day que le studio d'animation d'Emeryville a annoncé l'arrivée de ses prochains films, courts-métrages et séries. Nous découvrirons donc une série intitulée Dug Days, dérivée du merveilleux film d'animation Là-haut. C'est Doug (Dug en VO), le chien culte du dessin animé, qui sera sous les projecteurs. Dug Days s'annonce aussi riche en humour et en émotion que Là-haut Le film d'animation Là-haut, est sorti tout droit des studios Pixar en 2009. La réalisation est signée Pete Docter, qui a également réalisé Monstres & Cie, et à ses côtés nous retrouvons Bob Peterson, le scénariste de Le monde de Némo. Là-haut est le premier film d'animation à avoir ouvert le Festival de Cannes. Applaudi par la critique, et réel succès auprès du public, le film a reçu de nombreuses distinctions. Là-haut © Pixar Animation Studios La série Dug Days est dérivée du film d'animation Là-haut. Ce film peint le portrait d'un personnage âgé, très attendrissant. L'histoire est rocambolesque, drôle, et remplie de beaux messages. Carl Fredricksen est un veuf octogénaire, qui vit seul depuis le décès de sa femme. La maison qu'il chérit tant doit se faire démolir, tout comme le reste du quartier. Très nostalgique, Carl décide de s'en aller pour accomplir une promesse qu'il avait faite à sa femme. Le vieil homme attache au toit de sa maison une multitude de ballons gonflés à l'hélium, dans le but de la faire décoller. Il doit effectuer ce voyage seul, mais c'est sans compter sur l'arrivée du jeune scout Russell qui, lui, est bien décidé à rester avec Carl. Ce voyage promet de belles rencontres, en particulier celle avec le chien Dug ! Doug futur star de la série Doug, le chien qui parle dans Là-haut, sera donc la vedette de la série Dug Days. Nous suivrons les aventures de ce chien pas comme les autres, aux côtés de Carl Fredricksen. Après leur grande épopée à l'autre bout du monde, Carl et Doug retournent ensemble vivre dans un quartier pavillonnaire. L'agitation de la ville, le fourmillement des voitures, et le bruit environnant de la banlieue va bousculer le quotidien de Doug. Effectivement, après avoir connu la dangerosité de la jungle, le canidé va être confronté à la vie citadine, et il n'est pas au bout de ses surprises. Dug days © Disneyplus Doug va faire de nouvelles rencontres et découvrira l'énergie débordante des petits chiots, il sera confronté au bruit assourdissant des feux d'artifice, mais aussi et surtout, aux ... écureuils ! Bob Peterson se charge de la réalisation de la série Dug Days, c'est également lui qui, comme à son habitude, prêtera sa voix au personnage de Doug. Dugs Day contera les histoires de Doug et de son maître Carl. Pour l'instant nous ne savons pas ce qu'adviendra le personnage de Russell. Une chose est sûre, tout comme le film d'animation Là-Haut, la série séduira les petits comme les grands. Dug Days devrait voir le jour sur Disney+ d'ici l'automne 2021.