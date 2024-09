Diego Luna est méconnaissable dans cette prochaine série de boxe

Découvrez la bande-annonce de "La Máquina", prochaine série de Disney+ dans l'univers de la boxe, portée par Gael García Bernal, Diego Luna et Eiza González.

Diego Luna et Gael García Bernal sur le ring pour La Máquina

En 2022, Diego Luna a repris son rôle de Cassian Andor - introduit dans Rogue One (2016) - avec la série Andor. En attendant une saison 2 qui arrivera prochainement sur Disney+, les abonnés du service de streaming pourront retrouver l'acteur dans un tout autre genre avec La Máquina. Un drame qui tend vers le thriller et qui se déroule dans le milieu de la boxe, et pour lequel Diego Luna n'a pas hésité à apparaitre transformé physiquement. C'est en effet avec le visage figé par des prothèses qu'on le découvre dans la bande-annonce de la série (vidéo en une d'article).

Gael García Bernal - La Máquina ©Disney+

Dans ce prochain programme, on suivra Esteban Osuna, un boxeur surnommé « La Máquina » et interprété par Gael García Bernal. Un sportif célèbre qui voit sa carrière prendre un mauvais coup après une défaite cinglante. Pour l'aider à revenir sur le devant de la scène, il pourra compter sur son meilleur ami et manager, Andy Lujan, joué par Diego Luna, ainsi que sur son ex-femme, Irasema, incarnée par Eiza González. Seulement, lorsqu'une organisation criminelle lui ordonne de perdre l'un de ses matchs, La Máquina se retrouve dans une situation compliquée, tiraillé entre son désir de succès et sa volonté de protéger ses proches.

Quand sortira la série sur Disney+ ?

Comme on peut le voir dans cette bande-annonce bien rythmée de La Máquina, beaucoup de la qualité du show devrait reposer dans les interprétations de Gael García Bernal et de Diego Luna. Le premier apparaissant très crédible sur le ring. Et le second se montrant toujours plus enthousiaste et expressif malgré son visage figé par la chirurgie esthétique. Cependant, l'ambiance tendue devrait maintenir le public durant les six épisodes de la série. Disney+ les mettra en ligne en intégralité dès le 9 octobre prochain.