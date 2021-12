La meilleure version de moi-même : c'est quoi cette série avec Blanche Gardin ?

Blanche Gardin incarne son propre rôle dans "La meilleure version de moi-même", une comédie introspective qui prend la forme d'un documentaire fictif. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette série estampillée Canal+ lancée le 6 décembre.

Blanche Gardin se met en scène dans La meilleure version de moi-même

Devenue une humoriste de premier plan dans le paysage français, Blanche Gardin multiplie les apparitions au cinéma en parallèle de ses one-woman shows. Elle est identifiée comme quelqu'un qui ose, qui frappe là où ça fait mal à l'aide d'un humour acide et irrévérencieux. Le petit écran étant l'un de ses terrains de jeu, elle revient sur Canal+ avec la série La meilleure version de moi-même. Un projet qui lui tient à cœur et sur lequel elle est à la fois co-scénariste, réalisatrice ainsi qu'actrice principale.

À cette occasion, elle joue son propre rôle dans un faux documentaire à la The Office. Lassée d'endurer des ulcères qui lui gâchent la vie, l'humoriste prend une décision forte : se retirer du monde comique pour son propre bien-être. Comment va-t-elle vivre ce tournant personnel et professionnel ? C'est ce que l'on va découvrir dans La meilleure version de moi-même, en explorant son quotidien sous tous ses angles.

Blanche Gardin - La meilleure version de moi-même ©Canal+

La série va donc tenter de réduire au maximum la frontière entre la réalité et la fiction, aidée par une approche formelle inspirée du documentaire. Blanche Gardin n'a jamais eu de problème pour se livrer, même sur ses côtés les plus discutables, et on l'imagine ici faire sa propre auscultation en plus de celle d'une époque. Jusqu'où ira-t-elle ? On ne le sait pas encore mais il en va de soi que cela sera loin.

Pour couronner le tout, la principale concernée a refusé de participer au jeu des interviews, en pensant que le programme se suffisait à lui-même et était assez explicite. Une mise en retrait qui participera sûrement à rendre le décryptage plus complexe pour les téléspectateurs. L'idée n'est pas pour nous déplaire et on peut déjà se rendre compte de l'exercice périlleux dans lequel elle se lance grâce à la bande-annonce (en une d'article). La série tient sur 9 épisodes de moins de 30 minutes (le format idéal pour un tel concept) et sera à suivre sur Canal+ tous les lundis, à partir du 6 décembre.