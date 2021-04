La Méthode Kominsky : Netflix dévoile la bande-annonce de la dernière saison

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de la troisième saison de "La Méthode Kominsky". Celle-ci viendra conclure la série lancée en 2018. Et elle devra se terminer sans l’une de ses deux têtes d’affiche.

Michael Douglas en coach pour acteurs débutants dans La méthode Kominsky

On aura bientôt droit à la conclusion de La Méthode Kominsky. Lancée en 2018, la série suit le quotidien de Sandy Kominsky et Norman Newlander. Le premier est un acteur qui n’a pas décroché de rôle important depuis longtemps mais qui a du mal à l’accepter. Et le second est son agent, qui l’accompagne depuis de longues années. Après avoir connu le succès des décennies plus tôt, Sandy se décide finalement à devenir coach pour comédiens débutants.

La méthode Kominsky a été imaginée par Chuck Lorre. Pour interpréter les deux personnages principaux de la série, ce sont les vétérans réputés Michael Douglas et Alan Arkin qui ont été choisis. Parmi les rôles secondaires que l’on peut voir le plus, ils donnent la réplique à Sarah Baker et Nancy Travis.

Une troisième saison sans Alan Arkin

La production de la troisième saison de La méthode Kominsky a dû faire faire à un changement imprévu avant son lancement, avec le départ inattendu d’Alan Arkin. L’acteur a quitté le navire avant le tournage du chapitre final. La série a ainsi perdu l’une de ses deux têtes d’affiches pour sa conclusion. Pour parer à ce départ, les scénaristes de la série ont opté pour une solution simple et radicale : ils ont décidé de faire mourir le personnage de Norman avant le début de l’intrigue de la nouvelle saison.

La Méthode Kominsky © Netflix

Mis en ligne par Netflix, le trailer tease ainsi que le dernier chapitre de La Méthode Kominsky débute avec les funérailles du personnage joué par Arkin. Et l’enjeu de cette troisième saison sera la gestion du patrimoine de l’ancien agent. Au grand désarroi de sa famille, les proches de Norman découvrent que ce dernier a légué dans son testament tout son argent à son ami de longue date, Sandy. Et la somme avec laquelle ce dernier se retrouve a de quoi attirer la jalousie des proches du défunt. Le personnage interprété par Michael Douglas se retrouve ainsi avec pas moins de 10 millions de dollars sur les bras. Alors que la fille alcoolique et le petit-fils de Sandy lui mettent la pression, le principal protagoniste va devoir trouver la meilleure façon de dépenser cet argent.

Mais le prof va aussi devoir gérer la pression mise par sa propre famille, en particulier sa fille. Sans compter que celle-ci va bientôt se marier avec Martin, en qui Sandy n’a jamais eu confiance. Quant à sa carrière, le principal protagoniste reçoit bientôt l’appel d’un réalisateur qui lui propose enfin un rôle majeur dans un grand film. Celui-ci lui demande d’embarquer sur un bateau au beau milieu de la mer. Tout un programme pour le personnage incarné par Michael Douglas.

La Méthode Kominsky © Netflix

Le final de La Méthode Kominsky bientôt disponible

Au niveau du casting de ce dernier chapitre, à l’exception d’Alan Arkin, on verra les mêmes têtes que dans les deux premiers. Et La méthode Kominsky a également recruté pour sa conclusion, dont deux noms de prestige. On y verra dans leurs propres rôles Barry Levinson, le réalisateur qui recrute Sandy pour son nouveau projet, et Morgan Freeman.

Il ne faudra pas attendre très longtemps pour découvrir le final de La Méthode Kominsky. Le troisième chapitre de la série sera mis en ligne dès le 28 mai prochain sur Netflix.