La NBA fait un clin d'oeil à Cowboy Bebop pour la présentation de ses playoffs

21 ans après sa 1ère diffusion, "Cowboy Bebop" reste toujours autant apprécié au Japon et dans le monde entier. La preuve avec le site Bleacher Report qui a proposé à ses auditeurs pour sa couverture des Playoffs NBA 2020, une séquence animée inspirée de la série tant dans son design que par la musique utilisée.

Cowboy Bebop, une série culte

Créée en 1998 par le studio Sunrise et réalisée par Shin'ichirō Watanabe, Cowboy Bebop est une série qui a révolutionné l'univers de la japanimation. En effet, cet anime de science-fiction suit les aventures d'un groupe de chasseurs de primes qui voyage dans l'espace à bord de leur vaisseau nommé Bebop. Toutefois, la particularité de cette série réside dans son mélange des genres et des influences. Ainsi, elle s'inspire à la fois des films d'arts martiaux chinois mais aussi des films noirs et des westerns spaghetti.

Surtout, l'anime est particulièrement reconnu pour sa bande-son jazz, en particulier le mouvement bebop des années 1940, 1950 et 1960 (d'où le titre de l'oeuvre). Au final, cet hommage de Bleacher Report est un juste retour à l'envoyeur pour une série qui a elle-même rendu hommage à tout un pan de la culture américaine.

Lebron James en mode Spike Spiegel

Comme on le sait, le monde de l'animation japonaise et aussi la NBA ont été durement touchés par la pandémie de Covid-19. Il est donc formidable de voir les deux univers cohabiter l'espace d'un instant. Bleacher Report a ainsi transporté quelques visages bien connus du basket américain (tels que LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George et bien d'autres) dans le célèbre générique d'ouverture de la série. Les nostalgiques de l'oeuvre vont donc se réjouir de voir de célèbres basketteurs apparaître sur la mythique musique TANK!!, composée par Yoko Kanno.

Il est à noter que Cowboy Bebop a fait de nouveau l'actualité ces derniers mois suite à son adaptation en live-action qui est actuellement produite par la plateforme Netflix. Bien que la série soit très attendue, elle a rencontré quelques obstacles au cours de sa production (qui est toujours en cours), ce qui a repoussé la sortie de la série à une date indéterminée. On a quand même hâte de voir le résultat. Wait & see !