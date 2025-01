La nouvelle saison de cette série d’aventure très populaire est dispo sur Netflix

Lancée en mars 2024, "Bandidos" a été un grand succès pour Netflix. Aujourd’hui, la plateforme de streaming propose à ses abonnés de découvrir la suite des aventures de la bande de braqueurs au centre de l’histoire.

Après une première saison très populaire…

Alors que Outer Banks est l’un des plus gros succès de Netflix sur les dernières années, la plateforme de streaming a proposé l’année dernière une nouvelle série d’aventure : Bandidos. Venue du Mexique, celle-ci se concentre sur une bande de voleurs pas toujours très inspirés mais étonnamment efficaces. Ayant eu vent d’un trésor se trouvant à bord d’une galère espagnole qui a coulé durant la guerre d’indépendance des États-Unis, ils décident de partir à sa recherche.

Les sept épisodes de la première saison de Bandidos sont sortis le 13 mars dernier sur Netflix. Et comme on pouvait s’y attendre, ils ont réalisé de gros scores d’audience. Comme le montrent les chiffres de FlixPatrol, ils ont cumulé plus de 86 millions d’heures de visionnage en 2024. Peu de temps après le lancement de la série, une deuxième saison a été officialisée. Et les spectateurs peuvent désormais la découvrir.

… Bandidos est de retour sur Netflix

Ce vendredi 3 janvier, Netflix a mis en ligne le deuxième chapitre de Bandidos. Tout comme le premier, il est composé de sept épisodes. Les fans du show mexicain peuvent donc dès maintenant retrouver Lilí, Miguel, Wilson et leurs amis, et découvrir à quelles péripéties ils sont désormais confrontés à la suite des événements de la première saison.

Pour rappel, Bandidos est portée des acteurs vus dans d’autres cartons de Netflix. Ester Expósito, alias l’interprète de Carla Roson dans Élite, y est l’une des têtes d’affiche. Elle donne notamment la réplique à Alfonso Dosal, que l’on a pu voir dans Narcos : Mexico. À leurs côtés se trouvent entre autres Mabel Cadena, Juan Pablo Medina, Andres Baida et Nicolás Furtado. Quant au créateur de la série, il s’agit de Pablo Tébar.

Une saison 3 suivra-t-elle ?

Après avoir vu les nouveaux épisodes de Bandidos, vous vous demanderez peut-être si une troisième saison verra le jour. Pour le moment, la réponse à cette question est inconnue. Car Netflix n’a pas encore communiqué sur le renouvellement ou l’annulation de la série mexicaine.

On peut imaginer que le choix du service de streaming dépendra de la réception de la saison 2. Si celle-ci est autant plébiscitée que la première, de nouveaux épisodes ont de bonnes chances d’être commandés.