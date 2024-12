La nouvelle série de James Gunn est déjà renouvelée

Alors que tous les épisodes de la première saison de "Creature Commandos" n’ont même pas encore été mis en ligne, un deuxième chapitre de la série vient d’être officiellement commandé.

Creature Commandos ouvre le nouveau DC Universe

Depuis octobre 2022, le DC Universe a entamé une nouvelle phase. James Gunn et Peter Safran sont devenus responsables de DC Studios, avec la mission de relancer l’univers des super-héros DC à l’écran. Ils se sont rapidement mis au travail pour en lançant le développement de nombreux projets. Dont la série animée ouvrant ce nouvel univers : Creature Commandos.

Créée par James Gunn, Creature Commandos se concentre sur différents monstres de l’univers DC. Ceux-ci sont rassemblés par Amanda Waller afin d’effectuer des missions jugées trop dangereuses pour des êtres humains. Alors que la série a commencé à être diffusée il y a quelques semaines sur Max, la plateforme n’a pas attendu longtemps avant de commander la suite.

Une saison 2 déjà commandée

Jusqu’à présent, seuls cinq des sept épisodes qui composent la première saison de Creature Commandos ont été mis en ligne sur Max. Pourtant, comme le rapporte The Hollywood Reporter, la plateforme a déjà choisi d’officialiser la mise en chantier d’une saison 2.

Les aventures d’Eric Frankenstein, The Bride, Circe et compagnie vont donc se poursuivre. En revanche, Max n’a pas encore précisé le nombre d’épisodes de la future saison 2 de Creature Commandos. Quoi qu’il en soit, avant de pouvoir les découvrir, les deux derniers épisodes du premier chapitre arriveront sur la plateforme. Le sixième épisode sera mis en ligne le 2 janvier, et le septième le 9 janvier.

Superman suivra

Comme évoqué plus haut, Creature Commandos ouvre le nouvel univers DC. Et plus particulièrement le premier chapitre de ce nouvel univers, intitulé « Gods and Monsters ». La prochaine histoire de ce chapitre arrivera cette fois sur grand écran. Car il s’agira du nouveau film Superman, réalisé lui aussi par James Gunn et qui sortira au cinéma en France le 9 juillet 2025.

Ensuite, la saison 2 de Peacemaker sortira en août 2025. Aucune date plus précise n’a été donnée à l’heure actuelle. Le film Supergirl : Woman of Tomorrow sortira au cinéma le 24 juin 2026, et Clayface le 9 septembre 2026. D’autres projets, dont les films The Authority, Batman : The Brave and the Bold et Swamp Thing, ainsi que la série Lanterns, sont également prévus sans avoir de date de sortie pour le moment.