La Promesse sur TF1 : retour sur la tempête historique qui ouvre la série

Le 7 Janvier, TF1 proposera sa nouvelle mini-série intitulée "La Promesse". Composée de six épisodes, l'histoire s'inscrit dans deux temporalités, dont l'une se déroule en décembre 1999. Au cours de ce mois, des événements importants ont durement touché la zone Ouest de la France. Quels sont-ils ?

Olivier Marchal, Sofia Essaidi et Lorant Deutsch au casting

Diffusée pour la première fois sur la plateforme Salto le 11 décembre 2020, La Promesse va donc connaître également une diffusion sur la première chaine de France. En tête d'affiche, la mini-série compte des noms bien connus du public hexagonal : Olivier Marchal, Sofia Essaidi, Nadia Farès et Lorant Deutsch. Créée par Anne Landois, une habituée des shows télévisés (Brigade Spéciale, Septième Ciel Belgique, Engrenages...), La Promesse se base sur une histoire sordide d'enlèvements d'enfants.

Surtout, la série se déroule sur deux époques : la première prend place en 1999 et voit une fillette disparaître sans laisser de traces dans les Landes. Le capitaine Pierre Castaing mène l'enquête durant sa période. Malheureusement, il ne parviendra jamais à résoudre cette triste affaire. La seconde époque prend place vingt ans plus tard. La disparition similaire d'une autre jeune fille pousse l'enquêtrice Sarah à remuer les fantômes du passé.

La Promesse ©TF1

Les tempêtes qui ont secoué la France

La Promesse s'ouvre donc sur une disparition qui a lieu durant les dépressions climatiques de décembre 1999. En effet, durant cette fin d'année-là, l'Europe fut frappée de plein fouet par les tempêtes Lothar et Martin. Ces deux cyclones (considérés comme "la tempête du siècle" à l'époque) touchèrent à deux jours d'intervalle la France. Le 26 décembre, Lothar traversa donc la moitié nord de la France à une vitesse dépassant les 100km/h. Les rafales les plus violentes atteignirent 150km/h en Normandie, en Ile de France (un record !) et en Champagne-Ardenne, notamment. Le lendemain, ce fut au tour de Martin de dévaster le sud-ouest du pays avec des rafales de vent de plus de 150 km/h. qui touchèrent la côte Atlantique et la Charente-Maritime.

À l'arrivée, le bilan fut lourd : 92 morts, 2000 blessés et des dégâts matériels chiffrés en milliards ! Toutefois, cette tragédie amènera à la création des vigilances Météo France, qui aideront à mieux prévenir les dangers potentiels de situations météorologiques.

Pour ce qui est de La Promesse, la série est donc disponible sur Salto et débutera sur TF1 le 7 janvier.