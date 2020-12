La Promesse : tout ce qu'il faut savoir sur la série événement de TF1

"La Promesse", portée par le duo Olivier Marchal et Sofia Essaïdi, est déjà disponible sur Salto et arrivera sur TF1 le 7 janvier 2021. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la série policière.

Une série policière au scénario rondement mené

La série La Promesse arrive prochainement sur TF1 et proposera 6 épisodes qui feront plonger les téléspectateurs au cœur d'une vieille enquête policière non résolue. Entre intrigues, enquêtes sur la disparition de plusieurs petites filles et drames humains, cette nouvelle série marquera sans aucun doute le début d'année 2021, en matière de fiction sur TF1.

La série se base sur une enquête non résolue. Effectivement, en 1999, dans les Landes, au lendemain de Noël, alors que la région est ravagée par une terrible tempête, Charlotte Meyer, une petite fille de 11 ans disparaît sans laisser de traces. Le capitaine Pierre Castaing (Olivier Marchal) est chargé de l'enquête. Malheureusement il échoue dans ses recherches et le mystère reste entier. Quelque temps plus tard, c'est la fillette Fanny Vidal qui est portée disparue. Cette enquête est cette fois-ci menée par Sarah (Sofia Essaïdi) jeune capitaine de la brigade des mineurs. Les similarités entre les deux enquêtes sont frappantes et un rapprochement est très vite effectué.

La Promesse ©Sortilèges Productions

Les enquêtes font ressurgir des souvenirs du passé et ont des répercussions sur les hommes et les femmes. Sarah va découvrir au fur et à mesure les raisons du mal-être qui la ronge. Car La Promesse met en avant l'implication de chaque personnage aux parcours torturés et en quête d'épanouissement.

La Promesse de réparer le passé

Les faits ont eu lieu il y a une vingtaine d'années. La Promesse inscrit donc sa série dans deux temporalités. Effectivement, tout au long des 6 épisodes, l'histoire basculera d'une temporalité à une autre, afin de comprendre quelles sont les répercussions du passé sur le présent. Les personnages feront des découvertes surprenantes et créeront des liens entres les différentes enquêtes et leurs vies personnelles.

L'enquête s'ouvre avec un évènement historique : la tempête de 1999. Cette tempête a traversé la France de part en part le 26 décembre. C'est à ce moment-là que la petite Charlotte disparaît. L'enquête est mise à rude épreuve car les pompiers, gendarmes et policiers sont réquisitionnés suite aux dommages sans précédent causés par la météo désastreuse.

La Promesse © Sortilèges Productions

Un polar événement avec casting quatre étoiles

C'est Anne Landois, la scénariste de Engrenages qui a imaginé la série La Promesse, portée par une équipe de comédiens bien connus du grand public. Nous retrouvons donc en tête d'affiche, Olivier Marchal (Les Rivières pourpres) et Sofia Essaïdi ( Kepler(s), Aïcha) tous les deux habitués des séries télévisées. Ils sont accompagnés par Lorànt Deutsch, Guy Lecluyse, Robinson Stévenin et Nadia Farès. Sofia Essaïdi qui incarne la policière de la brigade des mineurs dans La Promesse, s'est livrée à ce propos lors d'une interview pour TF1 pro :

J’ai eu la chance d’être entourée d’un casting aussi prestigieux que remarquable sur le plan humain. Nous avons tous vécu des moments de partage très forts devant et derrière les caméras.

La jeune femme ne souhaite pas arrêter sa collaboration avec Olivier Marchal et s'est confiée sur son envie de tourner à nouveau à ses côtés.

La Promesse promet une enquête policière pleine de rebondissement, entre passé et présent, les personnages tenteront d'éclaircir leurs histoires personnelles et celles des fillettes disparues. La série événement, déjà disponible sur la plateforme Salto, arrivera le 7 janvier 2021 sur TF1.