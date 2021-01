La Promesse : une saison 2 pour la série à succès de TF1 ?

"La Promesse", la série policière de TF1 avec Sofia Essaïdi et Olivier Marchal, touche à sa fin. Le meurtrier de Charlotte est enfin révélé et ce n'est pas celui tant espéré. De quoi ouvrir vers une saison 2 ? Attention, SPOILERS.

La fin du suspense dans La Promesse

La mini-série évènement de TF1, La Promesse, met fin au suspense et dévoile l'identité du meurtrier de Charlotte dans les deux derniers épisodes. L'enquête de Sarah Castaing, interprétée par Sofia Essaïdi, a enfin révélé les secrets de cette terrible nuit de décembre 1999 où les dégâts de la tempête ont dissimulé la disparition inquiétante d'une fillette.

Dès les premiers épisodes, et cela grâce à un scénario solidement construit, La Promesse a su égarer les téléspectateurs de l'intrigue en mêlant la vie privée et professionnelle des officiers de police. Effectivement, Sarah marche dans les traces de son père anciennement policier, interprété par Olivier Marchal qui, des années plus tôt, avait tenté de résoudre cette enquête mystérieuse.

La Promesse ©TF1 Production

L'acharnement de Sarah finit par payer et les deux derniers opus de la saison offrent enfin de vraies réponses aux questions soulevées dans la série La Promesse. La disparition de Charlotte, 20 ans plus tôt, est effectivement en lien avec l'enlèvement de la jeune Fanny. Le coupable est enfin arrêté, grâce à la détermination de Sarah. Après ses révélations concluantes, l'enquête est définitivement résolue et la jeune femme retrouve à nouveau la paix intérieure.

Un grand succès pour TF1

La série policière La Promesse a su convaincre l'audience française puisqu'elle a cartonné à chacune de ses diffusions. Créée par Anne Landois, la mini-série a su s'imposer dans les audiences en ce début d'année 2021. Les deux derniers épisodes de la série inédite ont réuni 7.22 millions téléspectateurs en moyenne (33,5% de PDA) sur TF1. Cela permet à la chaine de finir largement en tête des audiences de la soirée.

Sarah Castaing (Sofia Essaïdi) - La Promesse ©TF1 Production

Y aura-t-il une saison 2 ?

Pour le moment TF1 n'a pas confirmé le tournage prochain d'une nouvelle saison. Cependant, les acteurs de la série sont prêts à se glisser à nouveau dans la peau de leurs personnages. Sofia Essaïdi s'est confiée à TV Magazine :

Une saison 2 est en discussion. On en a tous envie, Sarah Castaing me manque déjà.

Lorànt Deutsch s'est également exprimé sur le sujet. Impatient de jouer à nouveau le rôle du commandant Jérôme Sambuc, il attend, tout comme les autres comédiens, une bonne idée de scénario pour pouvoir poursuivre la série. Il est important de garder l'univers qui a été créé dans la saison 1 pour pouvoir envisager une saison 2. On attend donc que TF1 fasse une annonce prochainement.

Tous les épisodes de La Promesse sont disponibles en replay et sur la plateforme Salto.