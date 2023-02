La Reine Charlotte : le préquel de "Bridgerton" se dévoile avec un teaser très romantique

"La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton", le préquel de la série à succès Netflix basé sur les ouvrages de Julia Quinn, continue de se dévoiler à travers un teaser. De nouvelles images centrées sur le rapprochement entre la future monarque et George.

La Reine Charlotte : l'univers de Bridgerton s'agrandit

Après le succès des deux premières saisons de La Chronique des Bridgerton, Netflix et Shondaland sont loin d'en avoir terminé avec l'univers créé par Julia Quinn. Alors que la troisième saison se consacrera avant tout à Penelope Featherington (Nicola Coughlan) et Colin Bridgerton (Luke Newton), les abonnés de la plateforme pourront bientôt découvrir le passé de la reine Charlotte (Golda Rosheuvel) avec un préquel sobrement intitulé La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton. Une série centrée sur l'accession au trône de la monarque, incarnée par India Amarteifio.

Charlotte (India Amarteifio) - La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton ©Netflix

Le mariage avec George au coeur du teaser

Le premier teaser du programme est centré sur la relation entre George (Corey Mylchreest) et Charlotte. Cette dernière prend conscience des responsabilités et de la pression qui l'attendent après son couronnement. De leur coup de foudre au sacre de l'héroïne, en passant par les préparatifs du mariage, la série produite et écrite par Shonda Rhimes dévoilera les événements qui ont fait de ce personnage la reine que l'on connaît. Il retracera aussi les débuts de son amitié avec Agatha Danbury (Arsema Thomas).

La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton ©Netflix

Outre Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh (Agatha Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) et Hugh Sachs (Brimsley) reprendront leurs rôles respectifs pour les scènes situées dans le présent de La Chronique des Bridgerton. Michelle Fairley, Connie Jenkins-Greig et Sam Clemmett complètent la distribution.

La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton est à découvrir sur Netflix dès le 4 mai 2023. En attendant, découvrez le teaser en tête d'article.