La Reine Charlotte : un trailer romantique et intrigant pour le préquel de "Bridgerton"

La série "La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton" se dévoile à travers une bande-annonce particulièrement alléchante. Des images inédites sur lesquelles l'héroïne incarnée par India Amarteifio se rapproche du roi George, qui semble cacher des secrets.

La Reine Charlotte : là où tout a commencé...

Bien avant l'histoire d'amour entre Daphne (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), bien avant la romance entre Kate (Simone Ashley) et Anthony (Jonathan Bailey), il y eut le mariage entre Charlotte et le roi George.

Après le succès des deux premières saisons de La Chronique des Bridgerton, Shonda Rhimes et Netflix continuent d'agrandir l'univers créé par la romancière Julia Quinn sur le petit écran. Préquel de la série, La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton raconte l'accession au trône de la souveraine incarnée par Golda Rosheuvel.

La reine Charlotte (Golda Rosheuvel) - La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton ©Netflix

La comédienne est d'ailleurs au casting de ce programme qui navigue entre le passé et le présent. Il révèle notamment comment elle s'est rapprochée de sa fidèle confidente Agatha Danbury (Adjoa Andoh) et dévoile ses premiers échanges un brin compliqués avec son secrétaire privé Brimsley (Hugh Sachs). Arsema Thomas et Sam Clemmett interprètent ces deux personnages dans leur jeunesse, qui deviennent progressivement centraux dans le quotidien de la reine.

Un parfum de scandale à Buckingham Palace

India Amarteifio prête quant à elle ses traits à Charlotte, qui a bien du mal à se faire à sa nouvelle vie. Vient ensuite la rencontre avec George (Corey Mylchreest) dans les jardins du palais, puis leur union et leurs premiers ébats. Des événements mis en avant dans la bande-annonce qui adopte un ton romantique, avant de laisser planer le mystère autour du roi.

La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton ©Netflix

Charlotte devrait découvrir d'importants secrets sur son époux, qui vont semble-t-il perturber leur mariage. Comme son interprète Golda Rosheuvel le dit, la vie de Charlotte "en tant que reine a été difficile". Des épreuves qui surviendront apparemment immédiatement après son sacre.

La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton est à découvrir sur Netflix dès le 4 mai 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.