La Revanche d’une blonde : Elle Woods est de retour mais pas comme on le pensait

Alors que l’on attend toujours des nouvelles de "La Revanche d’une blonde 3", une série centrée sur le personnage d’Elle Woods se prépare. Tout comme un deuxième spin-off basé dans le même univers.

Après La Revanche d’une blonde, Elle Woods va revenir

Sorti en 2001, La Revanche d’une blonde fait partie de ces comédies iconiques au même titre que Clueless ou encore Lolita malgré moi. Le film suit le quotidien d’Elle Woods, une étudiante à Los Angeles qui est persuadée que son petit ami est l’homme de sa vie. Mais un jour, ce dernier rompt avec elle sous prétexte qu’il souhaite devenir sénateur et que l’apparence d’Elle, caricature de la blonde peu intelligente et superficielle, pourrait être un frein à son objectif. La jeune femme décide alors de s’inscrire à Harvard pour lui prouver qu’elle est bien plus intelligente qu’il ne le pense.

Comme évoqué plus haut, La Revanche d’une blonde est un film culte. Or, ces dernières années, les studios aiment revisiter les longs-métrages qui appartiennent à cette catégorie en proposant des suites ou remakes. Justement, l’idée d’un retour d’Elle Woods dans une nouvelle histoire circule depuis un moment. Et ce personnage va bel et bien revenir, mais pas dans une suite ou un remake.

Une série préquel est en préparation

Deadline nous apprend que La Revanche d’une blonde va avoir droit à un préquel. Celui-ci prendra la forme d’une série, qui sera diffusée sur Prime Video. Le show se déroulera plusieurs années avant les événements du premier film. Son intrigue suivra Elle au lycée, et nous montrera les expériences vécues par la jeune femme l’ayant fait devenir le personnage que l’on a appris à connaître.

Laura Kittrell, notamment connue pour son travail sur Insecure et High School, est la créatrice de cette nouvelle série. Reese Witherspoon sera également impliquée en tant que productrice. On ne connaît pas encore le nom de l’actrice qui lui succèdera dans le rôle d’Elle Woods.

Une autre série spin-off en préparation, quid du troisième film ?

Cette série n’est pas la seule de l’univers de La Revanche d’une blonde en préparation. Toujours selon Deadline, les créateurs de Gossip Girl, Josh Schwartz et Stephanie Savage, travaillent sur un autre spin-off. Son intrigue est inconnue. Mais le développement de cette série serait plus avancé que celui du show sur le passage d’Elle Woods au lycée. À l’heure actuelle, on ne connait pas la date de sortie de ces deux séries.

Du côté des films, La Revanche d’une blonde 3 se fait attendre. Mindy Kaling et Dan Goor sont attachés au projet en tant que scénaristes. Deadline affirme que cette suite de La Blonde contre-attaque est en développement depuis des années, mais ne donne pas plus de précision sur le sujet. On ne sait donc pas si elle sera abandonnée ou si elle se concrétisera un jour.