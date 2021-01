La Révolution : pas de saison 2 pour la série Netflix

Le directeur des séries originales françaises chez Netflix vient de révéler que "La Révolution" ne serait pas renouvelée. La série à l'intrigue originale s'arrête donc après seulement une saison.

La Révolution, une relecture historique teintée de fantastique

Dévoilée en octobre dernier sur Netflix, La Révolution propose une approche originale de l'un des événements les plus célèbres de l'Histoire de France en le revisitant totalement, et en y amenant une touche de fantastique. L'intrigue de la série prend place en 1787, au Royaume de France. Elle est centrée sur le médecin Joseph Guillotin, le futur inventeur de la guillotine. Alors qu'il enquête sur une série de meurtres mystérieux, il découvre qu'un nouveau virus, le sang bleu, a commencé à se propager dans le pays. Lorsque des nobles commencent à être atteints, ils se mettent à attaquer le peuple, déclenchant le début d'une révolte. Et si on nous avait menti depuis plus de deux siècles sur la Révolution française?

La Révolution © Netflix France

C'est à Aurélien Molas que l'on doit l'idée originale de La Révolution. Le principal protagoniste, Joseph Guillotin, y est joué par Amir El Kacem, tandis que Lionel Erdogan y interprète son frère, Albert. Parmi les principaux personnages secondaires, Marilou Aussilloux prête ses traits à la comtesse Élise de Montargis et Amélia Lacquemant à sa soeur Madeleine, qui nous fait vivre l'histoire à travers son point de vue. On peut aussi voir dans la série Julien Frison, Isabel Aimé Gonzalez Sola, Doudou Masta ou encore Dimitri Storoge.

La Révolution s'arrête ici

Allociné s'est entretenu avec le directeur des séries originales françaises chez Netflix, Damien Couvreur. Ce dernier s'est notamment exprimé sur le carton de Lupin, décrivant l'ambition du service de streaming avec le nouveau show porté par Omar Sy. Et Couvreur a également fait le point sur le statut de plusieurs séries produites par le géant du streaming. Parmi elles, il a évoqué le futur de La Révolution. Et il a fait une déclaration qui ne devrait pas faire plaisir aux fans de la série.

La Révolution © Netflix France

Couvreur a ainsi révélé que la série historico-fantastique n'aurait pas le droit à une deuxième saison. Malgré son succès à l'étranger, les retours ne semblent pas avoir été assez favorables pour inciter le géant du streaming à donner une suite au show :

La Révolution a effectivement séduit de nombreux membres au-delà de l’Hexagone. C’est pour nous la preuve que la France, son Histoire et son patrimoine, peuvent intéresser un public à l’international. Cependant, nous n’allons pas renouveler la série pour une seconde saison, car bien qu’elle ait suscité de la curiosité, le public n'y a pas trouvé son compte.

Le créateur de La Révolution coupé dans son élan

La Révolution s'arrête donc après un chapitre, et Aurélien Molas n'aura pas donc l'opportunité d'aller au bout de ses idées et de proposer l'intégralité de l'histoire qu'il souhaitait raconter. En octobre dernier, à l'occasion de la sortie de la première saison sur Netflix, nous avions rencontré le créateur du programme. Et il nous avait confié l'avoir pensé en trois saisons.

Alors que la première se déroulait en 1787, la deuxième aurait dû s'intéresser à l'année suivante et la dernière à 1789, et à l'événement majeur qu'est la prise de la Bastille. On peut imaginer que Molas aurait proposé une relecture spectaculaire de ce grand moment d'Histoire. Malheureusement, on ne pourra donc pas découvrir ce qu'il avait en tête pour la suite.