La Révolution : premières images de la série Netflix - CinéSéries

Après avoir mis en ligne un court teaser de "La Révolution" hier, Netflix vient de dévoiler les premières images de sa prochaine production française. La série débarquera en octobre prochain sur la plateforme.

De quoi parlera La Révolution ?

La Révolution proposera une relecture de l’Histoire française. La série se déroulera en 1797, au Royaume de France. On y suivra Joseph Guillotin, le futur inventeur de la guillotine qui, en enquêtant sur une série de meurtres mystérieux, va découvrir l’existence d’un nouveau virus : le sang bleu. La propagation de la maladie au sein de l’aristocratie va pousser la noblesse à attaquer le peuple, déclenchant le début d’une révolte. Et si on nous avait menti depuis plus de deux siècles sur la véritable histoire de la Révolution française ?

La Révolution a été créée par Aurélien Molas et Gaia Guasti. C’est Amir El Kacem qui y jouera Joseph Guillotin. On retrouvera aussi au casting de la série Marilou Aussilloux, Lionel Erdogan, Isabel Gonzalez, Mamadou Doumbia, Laurent Lucas, Dimitri Storoge, Julien Frison, Amélia Lacquemant, Gaia Weiss ou encore Coline Beal.

De belles premières images pour présenter les personnages de La Révolution

Hier, Netflix avait sorti le premier court teaser de La Révolution, que vous pouvez découvrir en haut de cet article. On peut y voir du sang bleu couler de la tête d’une statue tenue à bout de bras, annonçant la violence à prévoir dans la série. La plateforme de streaming a poursuivi sur sa lancée en dévoilant aujourd’hui les huit premières images du show. Réussies, ces premières photos nous plongent dans l’ambiance de l’époque à laquelle se déroule la série, et introduisent les principaux protagonistes dans différents environnements. La première montre des citoyens marchant sur un chemin, visiblement armés. On retrouve ensuite une partie d’entre eux, se tenant de nouveau armés sur une barricade de fortune. On peut distinguer dans ces deux images la même protagoniste au visage peint, au centre de la première et à droite sur la deuxième. On peut imaginer qu’elle tiendra un rôle important dans l’histoire. Les photos suivantes montrent entre autres les personnages joués par Marilou Aussilloux et Lionel Erdogan. On y découvre aussi Amir El Kacem dans la peau de Joseph Guillotin. Même s’il est difficile de déceler des points importants de l’intrigue de La Révolution dans ces images, elles annoncent une série à l’esthétique soignée.

On vous laisse découvrir les images en cliquant sur la galerie ci-dessous :





La Révolution sera composée de huit épisodes d’environ 50 minutes. La date de sortie officielle exacte n’a pas encore été annoncée, mais, par un premier teaser, Netflix a déjà annoncé qu’elle sera mise en ligne en octobre prochain.