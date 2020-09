La Révolution : une bande-annonce lugubre pour la série historique Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "La Révolution" dont la première saison de 8 épisodes sera disponible le 16 octobre. On y suivra une enquête pour meurtre et l'origine d'une maladie appelée "le sang bleu" au temps de la révolution française.

La Révolution : les têtes vont tomber

La Révolution est une série française créée par Aurélien Molas et Gaia Guasti.

Il s'agit d'une relecture fantasmée de l’Histoire française se déroulant en 1787. On y suit Joseph Guillotin, futur concepteur de la guillotine qui mène une enquête sur une série de meurtres mystérieux. Il va alors découvrir l’existence d’un nouveau virus qui touche l'aristocratie. Appelée "le sang bleu", la maladie se propage à grande vitesse, et pousse la noblesse à s'attaquer au peuple. Une guerre se prépare entre les deux clans. Va-t-elle déclencher ce que l'on appellera plus tard la Révolution française ?

Amir El Kacem y incarne Joseph Guillotin. On retrouve également au casting Marilou Aussilloux, Lionel Erdogan, Mamadou Doumbia, Laurent Lucas, Dimitri Storoge, Julien Frison, Amélia Lacquemant, Gaia Weiss et Coline Beal.

Larme à gauche

Dès les premières secondes de la bande-annonce, on sent effectivement que la France est au bord de l'implosion. Les bâtiments sont en feu, les rues jonchées de débris et fortes de barricades. Une voix enfantine nous prévient : un jour viendra où les esclaves briseront leurs chaînes. Une première exécution sommaire nous montre ce qui est la promesse de l'intrigue. On abat un aristocrate. Son corps s'écroule sur le sol. Une immense tâche de sang bleu se forme.

Dans la campagne, une milice gouvernementale aux habits sombres règle leur compte à des dizaines de paysans. Avant de mourir, l'un d'eux s'écrit : Vive la Fraternité ! Est-ce là le nom d'un groupe de dissidents aux idées révolutionnaires ? La vérité est cruelle. Les riches dansent et s'amusent alors que le peuple est plongé dans la détresse.

De son côté, Guillotin est un médecin qui enquête donc sur le meurtre d'une jeune fille. On voit alors cette dernière qui tente de sortir d'un édifice religieux. La porte est scellée et ne restent que ses cris. L'homme découvre alors l'existence du sang bleu, sans en comprendre la provenance. Le symbole de la Fraternité est tatoué sur le bras d'une victime. Il s'agit d'un grand cercle que l'on retrouve comme une menace, sous une version enflammée, dans la cours d'une demeure. On nous montre également que l'église pourrait être associée à toute cette histoire.

Les amours interdites entre castes ont des conséquences sur la vie des moins fortunés. Une comtesse voit son idylle avec un orphelin se terminer avec l'assassinat de ce dernier. Une raison pour elle de chercher à se venger ?

La bande-annonce nous montre ensuite un grand château en ruine, probablement abandonné. Y vit dedans un personnage étrange et effrayant qui tient dans ses mains deux balances, grand symbole français de la justice.

Les clans se forment. Chacun tente de rallier le plus de gens à sa cause avant le début de cette inévitable guerre dans les rues de Paris. Les murs explosent, les coups de feu retentissent et l'atmosphère a des odeurs de poudre.

Dans cette ambiance de fin du monde, la voix de la petite fille revient et joue à la prophétesse. "Les gens ont peur de mourir. Mais celui qui n'a pas peur de la mort dominera le monde.".

Prometteur

On est en effet quand même assez sonnés à la fin de cette longue bande-annonce (2mn23 !) qui nous en met plein la vue. On n'est pas face à une réalité historique, certes, mais on ne risque pas de s'endormir face à nos écrans. En espérant que l'histoire, qui semble mélanger enquête policière, horreur et fantastique, tiendra la route. La dernière fois que l'on avait vu cette époque de l'histoire traitée de la sorte, c'était en 2001 dans Le Pacte des loups, un film qui avait alors fait sensation.

Les créateurs de La Révolution ont l'air moins portés que Christophe Gans sur les arts martiaux, mais ont tout de même pioché pas mal d'éléments lugubres et malsains dans son ambiance mystérieuse.

La première saison de La Révolution, composée de 8 épisodes, sera disponible dès le 16 octobre sur Netflix.