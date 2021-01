La saison 4 de Stranger Things devrait être la plus inquiétante selon un des comédiens

Le jeune comédien Gaten Matarazzo, qui interprète Dustin dans la série « Stranger Things », promet que la prochaine saison du show sera la plus inquiétante. Une bonne nouvelle pour les fans d'épouvante.

Stranger Things : une série déjà culte

En 2016, les frères Duffer frappent un grand coup alors qu'ils écrivent et développent Stranger Things. Diffusée sur la plateforme Netflix, la série contient déjà trois saisons, et demeure très appréciée des spectateurs. Le show, qui se place dans les années 1980, et n'hésite pas à fortement s'inspirer du cinéma de Steven Spielberg, raconte comment dans une petite ville de l'Indiana, des faits paranormaux ne cessent de se manifester. Une équipe du type Les Goonies se crée pour enquêter sur ces étranges phénomènes. Stranger Things était surtout l'occasion de révéler de nombreuses stars en devenir comme Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard ou encore Joe Keery. C'était aussi un moyen de revoir sur le devant de la scènes des comédiens confirmés et talentueux comme Winona Ryder et David Harbour. Une superbe équipe qui a déjà conquis le cœur des fans.

Une saison 4 plus inquiétante ?

Stranger Things a déjà lorgné vers l'épouvante lors de ses trois premières saisons, tout en restant grand public. Mais les frères Duffer n'ont jamais hésité à proposer quelques instants d'horreur pure, reprenant tous les codes du genre. Et la star Gaten Matarazzo promet au micro de US Weekly que la saison 4 sera beaucoup plus effrayante que les trois précédentes :

Je pense que beaucoup diront probablement que c'est la saison la plus effrayante des quatre. C'était par ailleurs très amusant à filmer.

Dustin (Gaten Matarazzo) - Stranger Things ©Netflix

Le tournage du show a évidemment été retardé à cause de la pandémie de Covid-19. Mais d'un autre côté, ces retards répétés ont été bénéfiques pour les frères Duffer qui en ont profité pour peaufiner l'écriture de leur scénario. Malgré l'ambiance de travail parfois compliquée à cause de la situation sanitaire actuelle, Gaten Matarazzo explique que les comédiens font constamment de leur mieux pour conserver une atmosphère « joyeuse et énergique » sur le plateau :

Nous n'avons pas à faire trop d'efforts. Nous nous aimons, ce qui est toujours un plus. Malgré le fait d'avoir beaucoup de trucs lourds et sombres dans la série, on est entouré de beaucoup de légèreté et d'une bonne quantité de comédie. Nous nous amusons généralement beaucoup sur le plateau.

Pour le moment, cette saison 4 n'a pas encore de date de sortie officielle. Mais on sait d'ores et déjà que le comédien David Harbour va reprendre le rôle de Jim Hooper. Et ce malgré son destin dans la précédente saison. De quoi faire plaisir aux fans.