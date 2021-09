La série 24h Chrono prochainement de retour ?

La série culte « 24h Chrono » pourrait prochainement revenir sur le devant de la scène, d'une manière ou d'une autre. Apparemment la 20th Century Studio serait en train de réfléchir à la manière de ramener le show.

24h Chrono : une série emblématique

En 2001, les showrunners Joel Surnow et Robert Cochran imaginent une nouvelle série d'action vouée à devenir emblématique. En 8 saisons, le duo a mis en scène un personnage d'action hero qui est aujourd'hui entré au panthéon du genre. 24H Chrono a marqué toute une génération entière de spectateurs, notamment pour son approche crasseuse, sombre et violente. Mais aussi par un concept ultra efficace qui place les personnages au centre d'une intrigue qui s'étale uniquement et en temps réel sur 24 heures. Création de personnage ultime : Jack Bauer. Le héros incarné par Kiefer Sutherland est dorénavant l'un des personnages d'action les plus cultes des années 2000. Le show s'est conclu en 2014 après 205 épisodes et de nombreuses distinctions dont un Golden Globe du meilleur show dramatique en 2004.

Jack Bauer (Kiefer Sutherland) - 24h Chrono ©20th Century Fox

Face à ce succès, la série 24h Chrono est déjà revenue sous différents formats. Il y a déjà eu une saison limitée, intitulée 24 : Live Another Day, qui faisait suite au dénouement de la série en 2014. En 2008, la Fox a également produit un téléfilm appelé 24 : Redemption, qui servait de lien entre les saison 6 et 7. Et même après l'arrêt du show, l'héritage de 24h Chrono a continué d'exister dans la série 24 : Legacy diffusée par la Fox en 2017. Il y a même eu des discussions pour un possible long-métrage, qui ont malheureusement été abandonnées. Avant cela, la Fox avait même envisagé la perspective d'un préquel à 24h Chrono, voir même d'un spin-off juridique. Mais tout ceci est parti aux oubliettes.

Bientôt le retour de la série ?

Des discussions seraient actuellement en cours chez la 20th Century Studio quant au retour de 24h Chrono. Selon un rapport de Deadline, le président de Fox Entertainment, Michael Thorn, a confirmé qu'il existe une possibilité pour que 24 « revienne sous une forme ou une autre ». Le producteur n'a ensuite donné aucune précision supplémentaire, laissant ainsi les fans dans une attente insupportable. Il a tout de même reconnu que des discussions étaient actuellement en cours avec les showrunners d'origine pour relancer la série. Thorn a également ajouté que le duo d'origine avait déjà des idées pour relancer leur série :

Il y a encore une possibilité, il y a encore des discussions avec les producteurs sur une idée que nous n'avons pas encore entendue. Il y a des discussions créatives actives qui se déroulent.

Ce n'est cependant pas la première fois qu'on parle d'un retour de 24h Chrono ces dernières années. Et pour le moment, aucun projet concret n'a abouti. Mais compte tenu du nombre de reboots et de redémarrages de séries ou de films emblématiques en ce moment, 24h Chrono a toutes ses chances pour revenir sur le devant de la scène.