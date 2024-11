La série Alien de Disney+ se dévoile, et ça a l'air vraiment pas mal !

Pour la première fois, la saga "Alien" va nous proposer une nouvelle histoire sous la forme d’une série. Nommée "Earth", celle-ci continue de se dévoiler dans un nouveau court teaser.

La franchise Alien va se poursuivre avec la série Earth

Alors qu’elle ne nous avait plus proposé de nouvelle histoire depuis 2017 et la sortie de Covenant, la saga Alien a repris vie cette année. Le nouvel opus de la franchise, intitulé Romulus et centré sur un groupe de jeunes personnages, est sorti le 14 août dernier en France. Et il a eu droit à une belle réception de la part du public, récoltant en majorité des avis positifs et amassant plus de 350 millions de dollars de recettes d’après les chiffres de Box Office Mojo.

Après ce joli succès, la saga Alien ne va pas nous faire attendre aussi longtemps avant de nous offrir sa suite. La prochaine histoire basée dans cet univers prendra cette fois la forme d’une série. Intitulée Earth, celle-ci vient de dévoiler son nouveau teaser.

Le Xénomorphe de retour dans les nouvelles images du show

Si elles ne dévoilent presque rien, les images d’Alien : Earth donnent le ton. Elles nous montrent le retour de la terrifiante créature vue de nombreuses fois dans la saga, le Xénomorphe. Elles nous apprennent également que l’action de la série se situe pendant l’année 2120.

Alien : Earth est donc un préquel. Son intrigue prend place avant le premier film de la célèbre saga, dont l’histoire se déroulait en 2122. La série s’intéresse à une jeune femme et un groupe de militaires. Un jour, ceux-ci font une découverte majeure lorsqu’un vaisseau spatial s’écrase sur Terre. Et se retrouvent alors face à la menace la plus dangereuse jamais affrontée par les êtres humains.

La série sera dévoilée l’année prochaine

Alien : Earth a été créée par Noah Hawley. Certains des rôles principaux du show ont été attribués à Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis et Samuel Blenkin. Les fans de cet univers seront sans doute ravis d’apprendre que Ridley Scott a aussi été impliqué sur le projet. Il en était producteur.

Alien : Earth sera visible en France sur Disney+. Comme le révèle son teaser, la série arrivera sur la plateforme en 2025. Toutefois, la date précise de sa sortie n’est pas encore connue.