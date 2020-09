La série Doom Patrol renouvelée pour une saison 3 !

"Doom Patrol" est vraiment une équipe de survivants ! Le service de streaming HBO Max a en effet annoncé avoir commandé une troisième saison qui sera diffusée exclusivement sur la chaîne. Retour prévu en 2021.

Doom Patrol : une équipe de bras cassés

Doom Patrol est une série super-héroïque créée par Greg Berlanti d'après la bande-dessinée d'Arnold Drake, Bob Haney et Bruno Premiani.

On y suit un groupe de super-héros mis à l'écart de la société à cause de leurs pouvoirs et leur apparence hors normes. Ils sont recueillis par le Dr Niles Caulder (Timothy Dalton) qui va leur apprendre à s'accepter comme ils sont.

Robotman (Brendan Fraser), de son vrai nom Clifford Steele, était un pilote de course automobile. Victime d'un tragique accident de voiture, il ne reste quasiment rien de son corps. Son cerveau est alors transféré dans un corps robotique artificiel. Negative Man (Matt Bomer) était lui aussi pilote, mais pour dans l’aéronautique. Le même destin accidenté le rendra radioactif. Crazy Jane (Diane Guerrero) souffre de troubles de l'identité et en abrite 64 qui ont toutes des pouvoirs différents. Elasti-Girl (April Bowlby) est une ancienne actrice d'Hollywood connue sous le nom de Rita Farr. Respirant des fumées volcaniques nocives, elle acquit le pouvoir d'agrandir et rapetisser son corps. Le jour où leur mentor est kidnappé par un certain Mr Nobody (Alan Tudyk), la troupe part à sa recherche, aidée de Cyborg (Joivan Wade), un ado mi-homme, mi-machine.

La série n'est pas comme les autres shows super-héroïques, adoptant un ton plus décomplexé, voire parodique envers le genre dans lequel elle s'inscrit. Les dialogues sont hauts en couleurs et souvent grossiers. Il ne faut pas croire néanmoins que l'émotion est mise de côté avec ces personnages écorchés par la vie et mis au ban d'une société qui n'accepte pas leurs différences.

Repêchage Maximum

La Doom Patrol apparaît pour la première fois à l'écran dans l'épisode 4 de la série Titans. Ce n'est que quelques mois après que l'on apprend que la bande aura son propre show. La première saison est diffusée en 2019 sur le service de streaming DC Universe. La seconde l'est en 2020 conjointement sur la même plateforme et HBO Max. Ces derniers ont annoncé hier qu'ils donnaient une troisième chance aux super-héros dont ils auront la diffusion exclusive. L'annonce a été en effet faite, sur Twitter, par le biais d'une courte vidéo.

Du côté du show comme de la production, tout le monde s'est félicité de cette décision.

Au nom de la merveilleuse distribution, des scénaristes et de l'équipe, nous sommes ravis et reconnaissants de l'opportunité de revenir à Doom Manor,

a déclaré le producteur exécutif de Doom Patrol, Jeremy Carver.

Sarah Aubrey, responsable du contenu original pour HBO Max, a salué un show très aimé par les fans et qui a su se hisser au sommet des séries les plus regardées sur la plate-forme.

Obscures mais pourtant anciens

Quand on parle de DC Comics, plusieurs noms nous viennent à l'esprit, comme Batman, Superman, Flash ou Wonder Woman. Moins connue que ces derniers, la Doom Patrol est pourtant née en 1963 de l'imagination d'Arnold Drake, Bob Haney et Bruno Premiani.

Crédits : DC Comics.

Elle a depuis connu de très nombreuses publications, l'équipe la formant n'étant pas toujours la même. Gerard Way, le créateur d'Umbrella Academy, a même scénarisé une de leurs dernières aventures sortie en 2016.

Nous les retrouverons donc à la télévision en 2021 pour une troisième saison. La série est diffusée en France sur Syfy.