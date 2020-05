La série Hannibal s'offre une seconde vie sur Netflix

La série très appréciée de NBC, « Hannibal » avec Mads Mikkelsen et Hugh Dancy débarque sur Netflix en juin. De quoi ravir les amateurs du show et les abonnés de la plateforme qui ne l'aurait pas encore regardée. Et pourquoi pas une saison 4 ? On fait le point.

La série Hannibal, produite par NBC, a une excellente réputation. Financée pendant trois saisons avant d'être brutalement annulée malgré les critiques élogieuses, la série débarque sur Netflix en juin. De quoi lui donner une seconde vie. Le show a réussi à se créer une base très solide de fans. Celle-ci n'a cessé de réclamer la suite des aventures du psychopathe. D'autant plus que le final de la saison 3 s'est conclu sur une note ambiguë. Deuxième chance pour Hannibal Hannibal, créée par Bryan Fuller, suit la relation particulière entre un jeune profiler du FBI nommé Will Graham, et le psychiatre Hannibal Lecter. Le premier est interprété par Hugh Dancy tandis que le célèbre personnage de Le Silence des Agneaux est campé par Mads Mikkelsen. Un choix extrêmement intelligent et logique tant l'acteur offre une prestation toute aussi convaincante que celle d'Anthony Hopkins en son temps. Selon la page Twitter See What's Next de Netflix, les trois saisons d'Hannibal seront disponibles sur la plateforme de streaming le 5 juin. Tous les épisodes du show seront à disposition des abonnés. Après la conclusion de la saison 3 de nombreux fans espéraient que le show allait se poursuivre. D'autant plus que certains éléments de l'intrigue n'ont jamais été résolus. En 2019, Bryan Fuller a clairement fait savoir qu'il n'abandonnerait jamais l'idée de proposer une suite à son œuvre. Mais la NBC n'a jamais donné le feu vert. Le showrunner a même dévoilé quelques éléments des plans qu'il réservait à Hannibal. Il voulait s'aventurer sur le territoire de Le Silence des Agneaux. Mais puisque la série débarque sur Netflix, peut-être que la plateforme a en tête de racheter les droits de production pour lancer la suite du show tant acclamé ? Peut-être que l'arrivée de la série sur Netflix est un test pour voir l'audience suscitée, pour, éventuellement, lancer la suite ? On croise les doigts !