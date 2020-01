La série Jack Reacher est officiellement commandée par Amazon

Vous avez aimé ? Partagez :

C’est maintenant officiel, Jack Reacher va avoir droit à son reboot en série, après les deux films avec Tom Cruise dans le rôle-titre. C’est Amazon Studios qui co-produira et diffusera la série, avec notamment l’auteur Lee Child à la production

Des livres aux films, puis des films à la série, c’est le chemin que suit Jack Reacher, le personnage de fiction créé par l’écrivain Lee Child. Un personnage autour duquel s’est construite une immense saga littéraire, avec pas moins de 24 romans dans lesquels il apparaît. Au cinéma, ce sont deux films, Jack Reacher en 2012 et Jack Reacher : Never Go Back, deux succès avec Tom Cruise, dont le premier a été réalisé par Christopher McQuarrie, proche collaborateur de l’acteur puisqu’il est à la réalisation des deux derniers Mission : Impossible. Annoncée en développement durant l’été 2019, le passage du héros sur petit écran chez Amazon a été confirmé.

Un scénariste des Soprano et de Prison Break aux commandes

La série, qui a donc reçu le feu vert d’Amazon Studios, ne prolongera pas les films, puisque selon la volonté de l’auteur Lee Child il s’agira d’un reboot. La première saison sera ainsi une adaptation du premier roman mettant en action l’ancien major de la police militaire américaine Jack Reacher : Killing Floor.

Pour écrire et produire la série, on retrouvera Nick Santora, connu pour son travail sur des séries comme Scorpion, Les Soprano, Prison Break ou encore Lie to me. Il sera le showrunner de Jack Reacher version Amazon, qui compte aussi à la production Lee Child et Christopher McQuarrie. Nick Santora a ainsi déclaré :

Lee Child a créé un personnage et un monde incroyables ; ce sera l’objectif de chaque scénariste, producteur, acteur, cadre et membre de l’équipe, de capturer l’essence des livres de M. Child – et heureusement Lee a été présent, et il le sera encore, pour nous guider tout au long de la série. Il est le pouls de Reacher.

Du côté de la plateforme de streaming, qui a déjà effectué un travail similaire avec la série Jack Ryan, Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, se montre tout aussi enthousiaste :

La série de livres Jack Reacher de Lee Child est un phénomène planétaire avec un héros parmi les plus connus, et c’est une addition parfaite à la section des séries audacieuses d’Amazon Studios. Nous avons hâte d’étendre l’univers de Jack Reacher et d’offrir plus d’action palpitante à notre public d’Amazon Prime Video.

Après cette confirmation, un planning concernant la production et une potentielle date de diffusion ne devraient pas tarder. On attend aussi des informations sur le casting, puisque Tom Cruise ne reprendra pas son rôle tenu dans les films. S’il faisait le job, une partie des fans pointait ses différences physiques avec le héros des livres, présenté comme « gigantesque ». C’est peu dire que l’identité de son prochain interprète est très attendue…