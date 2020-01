La série Marvel She-Hulk en tournage dès cet été ?

Vous avez aimé ? Partagez :

De nouveaux rapports indiquent que la série Marvel/Disney + centrée sur She-Hulk commencera sa production en juillet prochain à Atlanta. Pourtant, pour le moment, aucune annonce de casting n’a été faite.

Jennifer Walters est un personnage créé en 1980 par Stan Lee et John Buscema. Cette avocate très réputée est la cousine de Bruce Banner, alias Hulk. Un jour, elle est gravement blessée par balle à cause d’un règlement de comptes dans sa ville natale. Tandis qu’elle a rapidement besoin de sang, son cousin Bruce, qui est compatible, se porte volontaire pour la transfusion. La jeune femme se retrouve contaminée par le sang irradié du scientifique et développe les pouvoirs du dangereux alter ego de son cousin, pour devenir Miss Hulk. Seule différence, contrairement à Bruce Banner, elle parvient à garder son intelligence et son équilibre mental.

Bientôt le début du tournage

Le tournage de la série She-Hulk devrait débuter dès cet été à Atlanta. She-Hulk fait partie des nombreuses séries issues du Marvel Cinematic Universe (MCU) à être attendues sur la plateforme Disney +. Ces shows se connecteront aux événements cinématographiques du MCU. Les premiers à sortir seront The Falcon and The Winter Soldier et WandaVision présentés courant 2020.

Selon Comicbook.com, She-Hulk devrait commencer sa production en juillet prochain. Aucun casting n’est pour le moment attaché au projet, mais il a été précédemment rapporté que Jessica Gao (Rick et Morty) sera la scénariste en chef.

L’embauche de Jessica Gao pour She-Hulk, indique comment Marvel souhaite aborder ce show. Cette dernière à un CV qui contient de nombreuses séries comiques. Outre Rick et Morty elle a également travaillée sur The Mighty B et sur Silicon Valley. Elle a remporté un Emmy pour son travail sur l’épisode culte « Pickle Rick ».

On ne sait pas encore si la série sera une origin story, ni même si Mark Ruffalo fera une apparition en Hulk ou en Bruce Banner. Outre She-Hulk, des séries centrées sur Moon Knight et Miss Marvel sont également attendues sur Disney +. Enfin, Marvel Studios présentera également la série animée What If ? qui modifiera les événements du MCU. La sortie de Disney + en France est prévue pour fin mars.