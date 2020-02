La série Netflix Resident Evil en tournage dès cet été ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Après de nombreuses adaptations au cinéma avec une saga interminable, la franchise « Resident Evil » est bientôt de retour, mais cette fois sur le petit écran, via une série produite par la plateforme Netflix.

Resident Evil est une franchise internationalement célèbre. À la base c’est un jeu vidéo, sorti en 1996 sur Playstation, et développé par Capcom. Face au succès de ce premier opus, de nombreux autres jeux sont sortis depuis plus de vingt ans, et ce, sur tous les supports. Une franchise extrêmement lucrative et célèbre.

Face à ce succès monstre, la franchise a été dérivée au cinéma, à travers six films. Le premier Resident Evil est sorti en 2002, sous la direction de Paul W.S. Anderson. En 2004, Alexander Witt prend la relève pour Resident Evil : Apocalypse. En 2007, Russell Mulcahy réalise Resident Evil : Extinction. Et enfin, Paul W.S. Anderson revient à la réalisation pour les trois derniers opus sortis de 2010 à 2017. Chacune de ces adaptations est portée par l’actrice Milla Jovovich. Les six films cumulés ont rapporté plus de 1,2 milliard de dollars à travers le monde. Une franchise relativement lucrative, bientôt de retour… Sur petit écran.

Resident Evil bientôt sur Netflix ?

Il y a peu d’informations sur le sujet. Pourtant, Netflix et Constantin Film travailleraient sur une adaptation de Resident Evil en série. Selon Redanian Intelligence, la série Resident Evil pourrait débuter sa production en juin prochain. Le show devrait durer huit épisodes d’une durée de 60 minutes chacun. Les travaux préparatoires de la série devraient débuter en avril prochain, le principal centre de production étant basé en Afrique du Sud.

C’est en cherchant des informations sur la saison 2 de The Witcher, que le site a trouvé ces précisions sur la série Resident Evil.

Encore une fois, ce projet n’a été confirmé ni par Netflix, ni par Constantin Film. Cependant, avec le remake en jeu vidéo de Resident Evil 3 : Nemesis qui approche à grands pas, et face au succès de The Witcher sur Netflix, tout porte à croire que cette rumeur est très sérieuse.

Pour rappel, le dernier opus, Resident Evil : Chapitre Final, sorti en 2017, est l’épisode qui a le mieux marché au box-office. Avec plus de 312 millions de dollars de recettes pour un budget de 40 millions, le film s’est avéré être un succès financier énorme. Paul W.S. Anderson était de retour derrière la caméra et Milla Jovovich reprenait une fois de plus le rôle d’Alice, pour la sixième fois consécutive.