La stagiaire sur France 3 : ce que nous réserve la saison 6

"La stagiaire" la plus populaire de France est de retour sur France 3, avec une nouvelle saison haute en couleur. Constance Meyer, interprétée par Michèle Bernier, retrouve les couloirs du palais de justice de Marseille pour une sixième saison aux côtés du juge Boris Delcourt (Antoine Hamel).

La stagiaire : une série qui plaît !

Diffusée depuis janvier 2016 sur France 3, la série télévisée La stagiaire portée par le tandem Michèle Bernier et Antoine Hamel est toujours aussi populaire. La saison 5, diffusée en août dernier avait rassemblé en moyenne plus de 4,26 millions de téléspectateurs. En effet, l'histoire de Constance Meyer a su toucher le cœur des français. La série revient donc sur le devant de la scène avec une saison 6 riche de 8 épisodes.

C'est à 50 ans, après être victime d'une erreur judiciaire qui la conduite derrière les barreaux, que l'héroïne du feuilleton a décidé de reprendre en main sa vie professionnelle. Ancienne exploitante agricole et maire de son village, Constance a repris le chemin de l'école nationale de magistrature et travaille désormais aux côtés du juge Boris Delcourt. Cette réorientation professionnelle souligne un sujet très actuel : le besoin de changer de vie.

Une nouvelle saison avec des sujets d'actualité

La thématique centrale de cette nouvelle saison sera le couple formé par Constance et Barth (Philippe Lelièvre). Ils font preuve d'un amour solide, en faisant face aux différents conflits familiaux. Ainsi, les deux tourtereaux investissent une nouvelle maison. Légèrement ébranlée par ce déménagement, leur fille reviendra vivre avec eux. Ils feront la rencontre de leur nouveau voisin, qui, après avoir causé la discorde dans le couple, se liera d'amitié avec eux.

Bien sûr, les enquêtes et les affaires judiciaires auront toujours une place importante dans cette sixième saison qui traitera également des sujets d'actualité. Nous retrouverons des thèmes tels que les violences conjugales, la réinsertion des jeunes en difficulté ou encore la rédemption. Michèle Bernier est une comédienne engagée qui défend ces différents sujets qui lui tiennent à cœur. Son rôle de stagiaire, lui permet de conserver une certaine liberté, ainsi son point de vue est parfois différent de celui de sa hiérarchie.

La Stagiaire © Elephant story

Un casting rempli de nouveaux guests

La nouvelle saison de La stagiaire a été tournée l'été dernier, tout près de Marseille. Le duo que Constance forme avec le juge interprété par Antoine Hamel, fonctionne toujours à merveille. À leurs côtés, dans la peau du procureur, on retrouve Nicolas Marié, qui vient tout juste de recevoir le César du meilleur acteur pour un second rôle dans le film Adieu les cons. On ne change donc pas une équipe qui gagne.

Pour pimenter un peu cette nouvelle saison, des comédiens de Un si grand soleil et de Plus belle la vie se sont prêtés au jeu. Ainsi, c'est avec plaisir que nous découvrirons les personnages joués par Jean-Charles Chagachbanian, Jérémy Banster, Thierry Ragueneau. Il y aura également Elodie Varlet, connue pour son rôle d'Estelle dans Plus belle la vie et Alexandre Thibault (Une famille formidable, Josephine, ange gardien). La saison 6 s'annonce donc riche en émotions avec des histoires actuelles animées par des comédiens aimés du grand public.

Retrouvez les deux premiers épisodes de La stagiaire saison 6, mardi 23 mars sur France 3.