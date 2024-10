La star de La Diplomate s’est sentie « nerveuse » sur la saison 2

Keri Russell fera face à une nouvelle adversaire dans la saison 2 de "La Diplomate". Or, l’actrice était intimidée par la perspective de donner la réplique à l’interprète de ce nouveau personnage.

La Diplomate bientôt de retour

Cinq ans après la fin de The Americans, Keri Russell a fait son retour sur le petit écran en 2023 dans La Diplomate. Dans le show créé par Debora Cahn, elle incarne la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni, qui doit gérer une crise internationale tout en essayant de sauver son mariage. Comme The Americans l’avait été des années plus tôt, La Diplomate a été un carton pour la comédienne, au premier plan des deux programmes. Dévoilée sur Netflix le 20 avril 2023, La Diplomate est restée dans le top 10 des séries les plus vues de la plateforme pendant plusieurs semaines. Après une telle réception, une saison 2 a rapidement été annoncée. Avant le tournage de celle-ci, Keri Russell était toutefois nerveuse à cause de la présence d’une autre actrice au casting.

Keri Russell intimidée par Allison Janney

La saison 2 de La Diplomate introduira un nouveau personnage important. Il s’agira de Grace Penn, jouée par Allison Janney. Or, au cours d’une récente interview avec People, Keri Russell a admis avoir été intimidée par l’idée de donner la réplique à la nouvelle-venue au sein de la série. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, l’actrice a simplement expliqué que sa nervosité avait été provoquée par son admiration pour Allison Janney :

Juste parce qu’elle est incroyable et joue tellement bien. Je l’adore. Donc je pense que j’étais un peu nerveuse, mais elle est tout ce que vous voulez qu’elle soit. Elle est gracieuse, drôle, intelligente et cool.

Grace Penn, le personnage joué par Allison Janney, sera la vice-présidente des États-Unis dans la saison 2 de La Diplomate. Elle sera l’une des principales adversaires de Kate Wyler, la protagoniste incarnée par Keri Russell.

La saison 2 disponible dans quelques jours

En plus de Keri Russell et Allison Janney, la plupart des principaux acteurs de la saison 1 de La Diplomate seront de retour dans la suite. On pourra donc revoir dans les nouveaux épisodes Rufus Sewell, David Gyasi, Ali Ahn, Ato Essandoh ou encore Rory Kinnear. Il ne faudra plus patienter très longtemps avant de pouvoir découvrir le deuxième chapitre de La Diplomate. Car il sortira dans quelques jours. Plus précisément, ses huit épisodes seront disponibles à partir du 31 octobre prochain sur Netflix.