Les fans l’attendaient depuis plus de dix ans après une annulation précoce. Un reboot de FBI : Duo très spécial va voir le jour. Tout serait quasiment prêt, il ne manque plus qu’un diffuseur pour suivre les enquêtes de Neal et Peter.

Les reboots de séries ont la cote

L’heure serait-elle au reboot des séries d’antan ? Ces dernières semaines, les annonces sur le retour de séries phares de notre enfance et adolescence ont fleuri sur le net. Il y a tout d’abord ce retour très attendu de Buffy contre les vampires dans lequel devrait apparaître Sarah Michelle Gellar. Ou encore, celui de Malcolm, sous forme de mini-série de six épisodes, avec Frankie Muniz, Jane Kaczmarek et Bryan Cranston. Mais il faut croire que les surprises ne s’arrêtent pas là.

Une autre série très appréciée des fans lors de sa diffusion entre 2009 et 2014 (sur M6 en France) va être ressuscitée. Maintes fois annoncée, son reboot est enfin là, aux portes de nos écrans de télévision. On n’y croyait plus, mais Deadline vient de confirmer que FBI : Duo très spécial aura bien droit à un reboot, sous réserve d'un diffuseur.

« FBI : Duo très spécial » de retour avec le casting original

La première bonne nouvelle pour FBI : Duo très spécial, c’est le retour de Jeff Eastin, son créateur original. D’après Deadline, celui qui officie aussi au scénario doit prendre la parole d’ici une ou deux semaines. On peut espérer une annonce officielle et pourquoi pas de plus amples détails sur ce que nous réserve la série.

Ainsi, on sait depuis juin dernier que le reboot s’intitulera White Collar Renaissance en version originale. Doit-on s’attendre à un titre quelque peu similaire en français ? On connaît même le titre du pilote. Sur X, Jeff Eastin avait publié une photo du script dont le titre était Masquerade.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on apprend dans le même temps que le trio de tête, à savoir Matt Bomer, Tim DeKay et Tiffani Thiessen devrait être de la partie. Le casting s’était retrouvé virtuellement au début de la pandémie de Covid afin de récolter des fonds pour une œuvre de charité. Cette fois-ci, et si FBI : Duo très spécial revient vraiment, le trio devrait se retrouver en chair et en os. En revanche, on ne retrouvera pas Willie Garson (Mozzie), décédé en 2021, à qui la série rendra hommage.

C'est un scénario fantastique qui répond à toutes les questions que l'on se pose si vous regardez la série et qui présente également la série à ceux qui ne l'ont pas vue

déclarait Tim DeKay, alias Peter Burke, lors d’un événement l’année dernière.

Le reboot de FBI : Duo très spécial est désormais sur le marché. Il ne reste plus qu’à une plateforme de l’acheter, Disney (détenteur des droits) ayant préféré laisser la main. Netflix pourrait être un candidat idéal puisqu’il diffuse l’intégralité de la série en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Mais rien n’est encore acté.