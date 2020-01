La Tour Sombre : Amazon annule la série

Vous avez aimé ? Partagez :

« La Tour Sombre » ne verra pas le jour à la télévision. Amazon planchait sur une nouvelle adaptation des livres de Stephen King mais le projet vient tout simplement d’être annulé après un pilote qui n’a pas fait ses preuves. Et si c’était mieux ainsi, non ?

La boss d’Amazon, Jennifer Salke, affirmait en 2018 que la série La Tour Sombre n’était pas morte. Elle n’avançait, certes, pas à grands pas, mais des scénarios existaient. Néanmoins, le studio ne s’était pas précipité et n’avait pas pris le risque de carrément donner le greenlight. La série devait faire ses preuves en passant par la case pilote. Ce n’est qu’après celui-ci qu’Amazon voulait prendre une décision.

Il s’avère que Deadline rapporte une très mauvaise nouvelle puisque la série aurait tout simplement été annulée, après que le premier épisode ait été tourné puis vu. Les retours des décisionnaires auraient été très durs. Ces derniers estiment que le travail effectué n’est pas à la hauteur de ce que l’industrie télévisuelle doit proposer à cette époque. On serait, par exemple, très loin de la qualité exigée sur la série Le Seigneur des anneaux.

La Tour Sombre, un projet trop complexe ?

Cette nouvelle adaptation des livres de Stephen King, détachée du désastre vu au cinéma, avait des grandes ambitions et en particulier celle d’explorer la genèse de Roland et ses débuts face au terrible Homme Noir. L’esprit du show devait se rapprocher de l’esprit des écrits de l’auteur, avec Sam Strike dans le rôle principal. Plutôt que de foncer dans le mur avec une adaptation coûteuse, le studio coupe court à cette affaire. Mélange entre plusieurs genres très codifiés (la SF, le western, la fantasy), La Tour Sombre est une oeuvre très difficile à porter sur grand écran pour restituer tout l’esprit développé par l’auteur. On avait déjà eu très peur quand l’idée d’un film avait germé, et le résultat a prouvé que l’entreprise était complexe. Comme quoi, le nom de Stephen King a beau accoucher de nombreux succès, il ne suffit pas simplement de le mettre en avant et d’attendre que le public vienne.

Pour ceux qui attendaient la série pour découvrir l’univers, autant se forcer à explorer les huit livres – ou du moins une partie – pour mieux se rendre compte de ce que King a imaginé. Avec toutes les adaptations prévues ou en cours de développement, on ne chipotera pour une de moins !