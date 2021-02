La Traque : le téléfilm sur Michel Fourniret est disponible en avant-première sur Salto

La fiction TF1 "La Traque" est enfin disponible sur Salto en avant-première. Le téléfilm, porté par Philipe Torreton et François-Xavier Demaison, revient sur le travail de la police qui a permis l'obtention des aveux du tueur en série Michel Fourniret.

La Traque : un téléfilm qui rend hommage aux enquêteurs

La plateforme Salto complète son catalogue et ajoute en avant-première le téléfilm La Traque qui devrait arriver sans plus trop tarder sur TF1. La fiction est réalisée par Yves Rénier, qui s'était également occupé du téléfilm Jacqueline Sauvage en 2018. Cette fois-ci, l'histoire est adaptée du roman La mésange et l'ogresse, écrit par Harold Cobert. C'est Philippe Torreton qui incarne le tueur en série Michel Fourniret, il est accompagné par Isabelle Gélinas (Fais pas ci, fais pas ça) qui est Monique Fourniret, son ex-femme. Les deux enquêteurs chargés de la traque de ce tueur en série sont interprétés par François-Xavier Demaison et Mélanie Bernier.

Les faits divers attirent plus que jamais la fiction. Ainsi, La Traque reprend l'histoire du tueur en série Michel Fourniret depuis son arrestation en Belgique le 26 juin 2003. L'homme est accusé de tentative d'enlèvement sur mineure. Les faits sont graves, bien que le présumé coupable ne risque pas grand chose. Cependant, l'équipe de police en charge de cette enquête est persuadée d'avoir affaire à un tueur en série. Le téléfilm est donc centré sur le difficile travail de ces enquêteurs. Sans aucune preuve, il est en effet très dur de démasquer le vrai visage de Michel Fourniret.

La Traque © UGC Fiction

C'est un homme complexe qui nie en bloc toutes accusations et n'avoue absolument rien. La police se concentre donc sur sa femme, Monique, qui semble être au courant de beaucoup de choses. Dès lors, une réelle traque psychologique commence afin de faire tomber l'un des plus dangereux tueurs en série. Les auteurs du téléfilm La Traque ont voulu rendre hommage au travail acharné des policiers en charge de l'enquête. En effet, si le couple Fourniret a pu être intercepté, démasqué et emprisonné, c'est essentiellement grâce à la détermination de l'équipe de police.

Une terrible histoire qui dérange

Le téléfilm La Traque est donc enfin disponible en avant-première sur la plateforme Salto. Cependant, la réalisation de cette fiction TF1 a bien failli être mise en péril. En effet, l'annonce du tournage avait fait réagir les familles des victimes ainsi que le fils du couple Fourniret. Eric Mouzin, le père de la petite Estelle, victime du tueur en série, s'était dit "écœuré" par l'initiative de la chaîne. Le téléfilm dérange et les proches endeuillés qualifiaient alors le projet "d'indécent", "voyeuriste", avec une "volonté de faire de l'argent sur le dos des enfants morts". Marie-Noëlle Bouzet, la mère d'Elizabeth, une jeune fille enlevée puis tuée par Michel Fourniret en 1989, s'était indignée dans un message adressé à TF1 :

Vous allez me rétorquer que votre travail sera utile pour comprendre l’indicible ou qu’il relève de la création artistique, ou de la liberté d’expression. Non pour moi, cela relève du voyeurisme et de la recherche d’audimat.

Michel Fourniret © AV Press/ABACA

Le fils Fourniret lui-même, avait lancé une pétition signée par 15 000 personnes, dans le but d'interdire la diffusion du téléfilm La Traque. Il avait peur que son père soit "glorifié" et apparaisse comme un super-héros du mal. La chaîne TF1 s'est défendue en affirmant que le téléfilm est centré sur le travail des enquêteurs, ce qui ne participe en rien à une quelconque héroïsation.

Ainsi, il est libre à chacun de se faire sa propre opinion sur ce téléfilm TF1, La Traque. Cette nouvelle fiction est déjà disponible en avant-première sur la plateforme Salto et devrait être prochainement diffusée par la chaîne.