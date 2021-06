La Unidad : la série espagnole sur l'antiterrorisme arrive bientôt sur Amazon

Le 19 juillet Amazon Prime Video proposera "La Unidad", série espagnole de Moviestar+ sur une unité antiterroriste après l'arrestation du chef terroriste le plus recherché au monde. Découvrez la bande-annonce.

L'Espagne aussi sur Amazon avec La Unidad

Les séries espagnoles ont de plus en plus la cote depuis le carton de La Casa de Papel sur Netflix. La plateforme enchaîne depuis avec les productions espagnoles dans différents genres, comme avec Elite, autre gros succès. Mais il n'y a pas que Netflix qui a su mettre la main sur des bons programmes. Récemment Canal+ a diffusé l'excellente Antidisturbios sur une équipe de policiers anti-émeutes de Madrid sous investigation d'une enquête interne après avoir été impliquée dans une bavure. Un programme puissant et réaliste qui s'éloigne donc du style de La Casa de Papel. C'est justement dans ce même esprit qu'on découvrira prochainement La Unidad, cette fois sur Amazon Prime Video.

La Unidad ©Moviestar+

Le service de streaming a offert une bande-annonce de la série créée par Alberto Marini et Dani de la Torre pour Moviestar+. Celle-ci suivra une unité antiterroriste. Suite à l'arrestation en Espagne du chef terroriste le plus recherché au monde, le pays devient la cible principale des terroristes...

Entre Antidisturbios et Le Bureau des Légendes

Comme dit dans la vidéo, le travail de l'unité est alors, non pas d'intervenir après un crime comme certains policiers, mais d'arrêter les criminels avant qu'ils ne passent à l'acte. Il s'agira donc de suivre une enquête dans plusieurs pays et avec de nombreux protagonistes. En plus de nous rappeler Antidisturbios, on pense à la série française Le Bureau des Légendes. Bien que ces images soient plus musclées et se veulent plus portées sur du grand spectacle (toutes proportions gardées), un peu à la manière d'Homeland.

Mais si la tension se fait déjà ressentir dans la bande-annonce, on sent que La Unidad s'appuiera avant tout sur ses personnages et leur capacité à gérer leur travail et leur vie personnelle. On est dans tous les cas déjà bien emballés par la série. Pour voir le résultat final il faudra attendre le 19 juillet.