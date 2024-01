La Vérité kidnappée : le commissariat de Vallejo harcelé après la mise en ligne de la série

La mini-série documentaire "La Vérité kidnappée" passionne les abonnés Netflix. Certains s'en sont même pris au détective Mat Mustard du commissariat de Vallejo en Californie, en charge de l'enquête. Ce dernier avait en effet la conviction que le couple était coupable, et n'a jamais cherché à les défendre.

La Vérité kidnappée retourne le cerveau des abonnés sur Netflix

Disponible depuis le 17 janvier dernier, la mini-série documentaire La Vérité kidnappée : Du rêve au cauchemar américain, passionne les abonnés sur Netflix. En seulement 48h, le programme s'est ainsi imposé à la première place des séries les plus visionnées de la plateforme, mettant fin au règne de Double Piège.

Les trois épisodes relatent une histoire d'enlèvement qui avait défrayé la chronique aux États-Unis en 2015 : celui de Denise Huskins, enlevée après qu'elle et son petit ami Aaron Quinn ont été victimes d'un home invasion. Chaque épisode de la série Netflix s'attarde à relater cette histoire du point de vue des différents protagonistes : d'abord celui d'Aaron, que le Détective en charge de l'affaire, Mat Mustard, a très vite considéré comme le suspect numéro un, même s'il n'y avait aucune preuve l'incriminant. Ensuite, on assiste au témoignage de Denise, réapparue deux jours après, et qui a également été considérée comme une menteuse par le Détective Mustard, du commissariat de Vallejo en Californie.

Le commissariat harcelé après la mise en ligne de la série

On apprend dans l'épisode 3 de La Vérité kidnappée que Denise Huskins a bel et bien été victime d'un enlèvement, et qu'elle a vécu de multiples agressions sexuelles durant les 48h de sa disparition. À l'aune de ses informations, l'incompétence du Détective Mat Mustard est mise en évidence, alors qu'il n'a jamais cherché d'autres hypothèses que sa propre conviction, selon laquelle le couple avait menti et qu'ils n'étaient pas des victimes, mais des coupables. Cette hypothèse a par ailleurs fait le tour des médias, et l'affaire a été comparée au film Gone Girl de David Fincher, dans lequel c'est la petite amie qui manigance tout.

Rapidement après la mise en ligne de la mini-série Netflix, le commissariat de Vallejo, au sein duquel exerce toujours Mat Mustard, a été la cible d'un harcèlement. Sur la page Google de l'établissement tout d'abord, des centaines d'avis négatifs ont été laissés mentionnant l'incompétence et la dangerosité de Mustard. Le commissariat aurait également reçu de très nombreux appels menaçants.

Sur les réseaux sociaux également, l'établissement a été la cible de centaines de messages de haine adressés au Détective, comme sous ce post datant de 2022 (le dernier posté par le commissariat), dans lequel de nombreuses personnes demandent la démission du Détective.