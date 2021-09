La Vie mensongère des adultes : Netflix confirme la nouvelle adaptation d'Elena Ferrante

Après "L'Amie prodigieuse", c'est au tour du roman "La Vie mensongère des adultes" d'Elena Ferrante d'être adapté en série. Netflix, à l'origine du projet, vient de confirmer la production.

Elena Ferrante et le succès de L'Amie prodigieuse

Elena Ferrante est une célèbre et mystérieuse romancière qui a toujours souhaité rester dans l'ombre - sa véritable identité est tenue cachée. Ainsi, ses interventions sont minimes et elle n'a accepté que très rarement des interviews. Pourtant, ses œuvres, d'inspiration autobiographique, lui ont valut une grande renommé dans le monde de la littérature. Et sa popularité a encore plus grandi lorsque HBO et la Rai ont décidé d'adapter en série la saga L'Amie prodigieuse, qui raconte la vie de deux amies issues d'un quartier pauvre de Naples au début des années 1950. Une série de très grande qualité, titrée donc L'Amie prodigieuse, et qui a, à ce jour, couvert les deux premiers tomes : L'Amie prodigieuse et Le Nouveau nom. La saison 3, qui correspond au troisième roman, Celle qui fuit et celle qui reste, devrait être diffusée prochainement.

L'Amie prodigieuse ©Rai

La série a eu un beau succès dans le monde, avec notamment une avant-première à la Mostra de Venise en 2018. En France, Canal+ s'est chargée de la diffusée. Devant cet engouement pour l'auteure, d'autres ont songé à adapter son travail. Notamment Netflix, qui vient de confirmer (via Deadline) la production d'une série adaptée du roman La Vie mensongère des adultes.

La Vie mensongère des adultes sur Netflix

La Vie mensongère des adultes est, à ce jour, le dernier roman publié par Elena Ferrante. Netflix avait acquis les droits lors de sa sortie et a donc décidé d'avancer enfin sur ce projet. L'histoire se déroule à Naples dans les années 1990 et suit la jeune Giovanna. Adolescente, elle découvre des secrets de famille qui changeront sa vie. On ne sait pas encore qui jouera l'adolescente, mais la comédienne Valeria Golino devrait participer au projet dans le rôle de la tante de Giovanna. Le tout sera tourné en Italie et dans la langue de l'auteure, par le réalisateur Edoardo De Angelis. Notons enfin la présence de Fandango à la production, déjà à l'origine de l'adaptation de L'Amie prodigieuse.

Aucune date de diffusion n'est pour l'instant annoncée pour La Vie mensongère des adultes. Mais vous pouvez toujours découvrir le roman.