L'Absente sur France 2 : c'est quoi cette série avec Thibault de Montalembert ?

On vous dit tout sur la nouvelle mini-série de France 2, "L'Absente", un drame centré sur l'enlèvement d'une enfant dans le Nord de la France. Une série à découvrir à partir du 20 septembre.

L'Absente : de quoi ça parle ?

L'intrigue de L'Absente s'articule autour de la mystérieuse disparition de la petite Marina. L'enlèvement a lieu dans les environs de Dunkerque, juste au bord de l'autoroute. Le temps passe et la police ne parvient pas à retrouver la fillette, laissant ses proches dans un désespoir sans nom. Le couple formé par ses parents, Hélène et Laurent, ne survit pas au drame. Onze ans plus tard, une jeune femme est retrouvée exactement au même endroit. Seul problème : elle a perdu la mémoire après avoir été renversée par une voiture. Très vite, les esprits s'échauffent. S'agit-il de Marina ? La découverte de la nouvelle venue soulèvent moult questions. Si elle est bel et bien l'enfant disparue, que lui est-il arrivé pendant tout ce temps ? Où était-elle ? Qui la retenait ? Des interrogations auxquelles la jeune femme ne peut nullement répondre mais qui tourmentent depuis plus d'une décennie ses parents, désespérément en quête de vérité.

Le pitch du nouveau programme de France 2 s'intéresse donc à un thème souvent traité à l'écran et dans la fiction en général, à savoir le "retour du disparu". La réapparition d'une personne - et la possibilité qu'elle ne soit pas celle qu'on croit/qu'elle prétend - s'inscrit comme un vecteur de conflit particulièrement efficace et permet souvent de se pencher sur les liens familiaux et les différentes manières de faire son deuil d'un être aimé. Les amateurs de ce type d'histoires devraient donc également apprécier des œuvres telles que L'Échange, ou encore les séries The Family et - l'excellente - The Five, une création du célèbre romancier Harlan Coben.

L'Absente : avec qui ?

Dans le rôle de Marina enfant, on retrouve l'adorable Juliane Lepoureau (L'Echange des princesses). Salomé Dewaels (Filles de joie) prête ses traits à l'énigmatique Alex, la jeune femme amnésique dont l'apparition chamboule tout son sur son passage. Thibault de Montalembert, star de Dix pour cent dans laquelle il incarne l'insupportable mais néanmoins attachant Mathias, campe ici Laurent, père éploré et avide de vengeance. À ses côtés, Clotilde Courau joue Hélène, la mère de Marina et ex-femme de Laurent, elle aussi aux prises avec le passé. Olivier Rabourdin (Boîte noire), Marie Denardaud (L'Âge tendre), Lionel Erdogan (Les Petits meurtres d'Agatha Christie) et Laëtitia Eïdo (Entre deux trains) complètent le casting de la mini-série.

L'Absente ©France 2

Karim Ouaret met en scène les huit épisodes de la saison 1 de L'Absente. La scénariste de la série, Delinda Jacobs (La Forêt), s'est librement inspirée d'un terrible fait divers pour concevoir cette dernière. Ainsi, en 1998, la jeune Natascha Kampusch disparaît à Vienne. Dix ans plus tard, la malheureuse finit par réapparaître. La survivante a notamment écrit un livre sur son calvaire, baptisé 3096 jours - en référence au temps passé en captivité. Si le point de départ de L'Absente ressemble à l'histoire de la jeune femme, la série s'en éloigne ensuite rapidement.

Où et quand regarder la série ?

Vous pourrez plonger dans la saison 1 de la mystérieuse mini-série dès le 20 septembre à 21h10 sur France 2. Les abonnés de Salto peuvent d'ores et déjà visionner l'intégralité des épisodes de L'Absente !