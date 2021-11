L'affaire Alexia Daval va être adaptée en série

La terrible affaire criminelle concernant le meurtre d'Alexia Daval avait secoué toute la France en 2017. Un fait divers marquant, qui fera bientôt l'objet d'une adaptation en série télévisée, inspirée du livre publié par les parents de la victime.

L'affaire Alexia Daval : une adaptation télévisée

Après les fictions télé sur l'affaire du petit Grégory, Xavier Dupont de Ligonnès ou encore Michel Fourniret, un nouveau fait divers vient faire l'objet d'une adaptation pour le petit écran. En effet, les sociétés de production Gaumont et Nac films ont annoncé via la publication d’un communiqué de presse avoir fait l’acquisition des droits d’adaptation du livre Alexia, notre fille, paru le 28 octobre 2021, écrit par Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d’Alexia Daval.

Co-écrit avec le producteur Thomas Chagnaud, les parents de la jeune femme y retracent le parcours de leur fille morte à 29 ans : depuis sa rencontre avec Jonathann Daval lorsqu’elle avait 16 ans, jusqu’à sa mort 13 ans plus tard. Pour le moment, aucun nom de scénariste, réalisateur ou diffuseur n’est pour le moment associé au programme. Le projet d'adaptation de ce témoignage intime et bouleversant tiendra en une série de 6 épisodes de 52 minutes.

Une sombre histoire

Retour sur une terrible affaire de meurtre. Deux jours après le signalement de sa disparition, Alexia Fouillot, l'épouse de Jonathann Daval, est retrouvée morte dans les environs de la commune de Gray, le 30 octobre 2017, le corps partiellement calciné. Après avoir montré le visage d’un veuf éploré pendant trois mois, aux côtés de ses beaux-parents, l’informaticien est interpellé et placé en garde à vue. Il avoue le 30 janvier 2018 avoir tué sa femme « accidentellement », avant de se rétracter et d'accuser son beau-frère d'en être le meurtrier dans le contexte d'un complot familial.

Jonathann Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse. Après de multiples mensonges et versions, l’homme a fini par reconnaître avoir étranglé Alexia lors d’une dispute, puis transporté sa dépouille dans la forêt avant de tenter d'y mettre le feu. Une affaire bouleversante qui a tenu en haleine la France entière durant de longs mois.

La rapidité de Gaumont à mettre en chantier cette adaptation s’inscrit dans une tendance de fond. En effet, il y a une forte demande de la part des téléspectateurs qui s'intéressent aux faits divers. On retrouve des documentaires à succès sur la plateforme Netflix, mais aussi sur HBO. Les chaînes télé s'y mettent de plus en plus, que ce soit chez M6 ou TF1. De quoi éclaircir un peu plus ces terribles affaires qui attisent tant notre curiosité.