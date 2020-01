Affaire Grégory : TF1 annonce une série avec un impressionnant casting

Vous avez aimé ? Partagez :

Après un docu-série Netflix, l’affaire Grégory intéresse désormais TF1 pour les besoins d’un nouveau programme inspiré de plusieurs crimes populaires. L’occasion de se replonger, avec un gros casting, dans un drame qui a bouleversé la France et qui continue d’interroger.

Encore aujourd’hui, au début des années 2020, l’affaire Grégory perdure dans l’actualité. Pas plus tard que ces dernières heures, c’est l’annulation de la garde à vue en 1984 de Murielle Bolle qui a été au centre de l’attention. Un événement, dans un dossier labyrinthique et complexe, qui pourrait changer bien des choses. Les abonnés de Netflix ont pu avoir un important et complet rappel des faits avec le docu-série qui en parlait longuement. Les faits remontent aux 80 mais pourtant on peine encore à découvrir la vérité.

Télé-Loisirs annonce que c’est au tour de TF1 de s’emparer de cette histoire pour sa nouvelle série Une affaire française, qui prendra la forme d’une anthologie. L’idée est de se renouveler à chaque saison. C’est celle de Grégory qui a été choisie pour la première saison de six épisodes dont le tournage va débuter le mois prochain dans les Vosges. Il est juste de se demander comment le scénario va traiter les éléments du dossier et jusqu’où nous irons dans la reconstitution des faits. La chaîne remontera-t-elle jusqu’à nos jours ? Là est toute la question. D’après le média français, TF1 ne veut pas trop prendre parti et souhaite un traitement qui permette aux téléspectateurs de se faire leur propre avis sur la question.

L’affaire Grégory servie par un gros casting

Du côté du scénario, du beau monde a accepté de rejoindre le projet. À commencer par Guillaume de Tonquédec, que l’on découvrira en Sesmat, le gendarme qui a mené le dossier dès son ouverture. Michaël Youn interprétera un journaliste, quand Blandine Bellavoir et Guillaume Gouix seront les parents de Grégory. Ce quatuor sera entouré de Michel Vuillermoz, Laurent Stocker, Rufus, Dominique Blanc , Anne Benoît, Gilbert Melki et Anne Le Ny.

Sans entrer longuement dans les détails, l’affaire Grégory porte sur le meurtre d’un enfant de 4 ans, Grégory Villemin. Son corps a été retrouvé dans une rivière. La presse s’empare du dossier et le met en une, pendant que l’opinion publique s’empare aussi de l’affaire. Après une première enquête infructueuse, l’enquête est réouverte dans les années 2000. Jusqu’à aujourd’hui, encore, on en entend parler. On ne sait pas encore combien de temps il faudra pour toucher au but – et si ce jour viendra – mais en raison de sa longévité et de ses nombreux rebondissements, l’affaire Grégory est un cas totalement exceptionnel.

Aucune date de diffusion n’a été pour le moment annoncée.