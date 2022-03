L'Âge de glace Les Aventures de Scrat : la série dérivée a une bande-annonce hilarante

Maintenant que Disney a racheté le studio Blue Sky, l'univers de « L'Âge de Glace » est en effervescence. Après le récent film « L'Âge de Glace : Les Aventures de Buck Wild », une série consacrée à Scrat s'apprête à voir le jour sur Disney+.

L'Âge de glace : petit retour en arrière

En 2002, Chris Wedge et Carlos Saldanha mettent en scène L'Âge de glace. Ce film d'animation raconte les aventures d'un groupe d'animaux préhistoriques dysfonctionnel pendant l'ère glaciaire. Produit par les studios Blue Sky, alors tout récent sur le marché du cinéma d'animation, L'Âge de glace rencontre un succès fou. Le long-métrage est nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur film d'animation et rapporte plus de 383 millions de dollars au box-office (pour un budget de 59 millions).

L'Âge de glace : Les Lois de l'Univers ©Blue Sky

Avec le temps, L'Âge de glace devient la franchise phare de Blue Sky. En tout, cinq films voient le jour, dont le dernier opus, L'Âge de glace : Les Lois de l'Univers est sorti en 2016. Ensemble ces cinq films rapportent plus de 3,2 milliards de dollars au box-office. Pourtant, en mars 2019, c'est le drame. Les studios Blue Sky (qui appartenaient initialement à la 20th Century Fox) sont rachetés par Disney et mettent la clé sous la porte. Aujourd'hui, l'univers de L'Âge de glace, mais aussi de Robots, Horton, Rio ou encore Ferdinand, appartiennent à Mickey. Rapidement, Disney a produit un sixième film sorti il y a quelques jours sur sa plateforme : L'Âge de glace : Les Aventures de Buck Wild. Un retour dans le monde des dinosaures décevant, très loin de la qualité du troisième opus.

Une série centrée sur Scrat

Grâce à ce rachat, Disney ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En plus de ce sixième film, l'entreprise s'apprête également à sortir une mini-série centrée sur Scrat, la petite mascotte de cet univers. En effet, L’Âge de glace : Les Aventures de Scrat sera disponible dès le 13 avril prochain sur Disney+. Il s'agit d'une série en six épisodes qui racontera les (més)aventures de Scrat, le célèbre rongeur. Devenu père, ce héros malchanceux doit dorénavant s'occuper de son jeune enfant, tout en gardant un œil obsédé sur son gland (dit comme ça c'est un peu bizarre, mais vous nous avez compris). Mais l'adorable Baby Scrat a lui aussi plus d'un tour dans son sac, et il est clairement motivé pour récupérer le fruit de son père.

La première bande-annonce (en une d'article) promet un retour aux sources. Visiblement, le petit Scrat va revenir aux fondamentaux. On retrouve ainsi les blagues de la première heure, qui ont fait le succès de ce personnage iconique. Et heureusement pour les fans, la série Les Aventures de Scrat a quand même l'air plus réussie que Les Aventures de Buck Wild…