L'Agent immobilier sur Arte : c'est quoi cette série avec Mathieu Amalric ?

Dès le 7 mai, vous pourrez découvrir une nouvelle série Arte portée par Mathieu Amalric. Baptisé "L'agent immobilier", ce nouveau programme fantasque et poétique devrait vous entraîner dans son sillage décalé !

Une fable touchante

L'Agent immobilier est nommée d'après la profession de son protagoniste, campé par le comédien français Mathieu Amalric (Quantum of Solace, Le bureau des légendes). Il interprète un certain Olivier, à court d'argent et aux prises avec une vie familiale compliquée. À la mort de sa mère, il hérite d'un immeuble délabré en plein Paris, une véritable aubaine en apparence. Mais les frasques de son père ainsi que la présence d'un locataire indésirable vont vite lui mettre des bâtons dans les roues.

Cette mini-série délurée composée de quatre épisodes est signée Etgar Keret et Shira Geffen. Tous deux ont déjà réalisé un film ensemble, Les Méduses, récompensé de la Caméra d’or au festival de Cannes 2007. On retrouve dans le personnage d'Olivier de nombreux points communs avec l'héroïne de cette oeuvre antérieure, une jeune femme tentant de reconstruire sa vie à Tel Aviv. Le duo semble avoir un penchant prononcé pour les anti-héros. Ainsi, Olivier, à contre-courant, tente lui aussi de recoller les morceaux de son existence.

C'est une quête rocambolesque qui s'annonce pour le personnage principal, souvent douce-amère, invariablement tendre et parfois fantastique. On pourra ainsi voir Amalric parler à un poisson ou encore voyager dans le temps. À ses côtés, Eddy Mitchell, Sarah Adler (La vie des bêtes, Ana Arabia) et Nicole Shirer (Comment j’ai rencontré mon père) complètent cette éclectique distribution.

Tous sur le pont

L'idée d'une série autour d'un agent immobilier à tendance loufoque s'était installée il y a déjà quelques années dans l'esprit de ses créateurs. Proposé à la télévision israélienne, on juge le projet trop étrange. C'est Shira Geffen qui suggère alors de l'exporter en France.

Le duo souligne d'ailleurs la participation essentielle de leur acteur phare, rencontré lors d'un salon littéraire. Mathieu Amalric a selon eux beaucoup apporté au projet quant à l'usage de la langue française et de ses nuances.

Tous les jours, il passait le texte au crible avec nous pour en saisir les intentions. La série lui doit énormément : c'est un travail à trois voix.

Même son de cloche du côté de l'acteur, qui glorifie le travail des créateurs. Féru des ouvrages d'Etgar Keret, Mathieu Amalric n'en revenait pas quand ce dernier l'a approché et convié dans son univers. L'idée de jouer un agent immobilier qui squatte dans les biens qu'il propose a beaucoup plu au comédien, transcendé par l'énergie et la poésie de l'intrigue.

La série a déjà remporté le prix du meilleur scénario au Festival de la fiction de La Rochelle l'an passé. On gage que son univers fourmillant et totalement barré n'aura pas de mal à vous emporter...

Découvrez L'Agent immobilier, le 7 mai sur Arte !