L'Amie prodigieuse saison 3 : Canal+ dévoile enfin la bande-annonce !

"L'Amie prodigieuse" va enfin être de retour avec une saison 3 très attendue qui se dévoile grâce à une bande-annonce mise en ligne par Canal+. La série doit reprendre prochainement, en 2022.

L'Amie prodigieuse, une adaptation fidèle des romans d'Elena Ferrante

En adaptant les romans d'Elena Ferrante, on peut dire que la Rai et HBO ont pris leur temps. La saison 1 de L'Amie prodigieuse est sortie en fin d'année 2018, et la seconde est arrivée en avril 2020 sur Canal+ (qui diffuse la série en France). Pour autant, l'attente valait le coup jusqu'à présent. Durant seize épisodes on a suivi, dans les années 1950, l'enfance d'Elena et Lila, deux jeunes filles qui se lient d'amitié dans une banlieue de Naples. Toutes les deux ont grandi, sont devenues adolescentes puis femmes et ont pris des chemins différents. Sous le regard d'Elena, la série dépeint la vie italienne de l'époque, faite de pauvreté, de violence, mais aussi d'évolutions à l'arrivée des années 1960. Un show de grande qualité qu'on vous conseille évidemment de découvrir si ce n'est pas déjà fait.

L'Amie prodigieuse ©Rai

La saison 3 se montre enfin !

L'histoire de L'Amie prodigieuse va donc se poursuivre avec une saison 3 qui vient enfin de dévoiler sa bande-annonce. Canal+ nous offre ces premières images (en une d'article) qui présentent désormais l'Italie des années 1970. Cette troisième saison suivra donc la trame du roman Celle qui fuit et celle qui reste. On y verra notamment Elena de retour à Naples où elle découvrira les conditions de travail laborieuses de Lila dans une usine. Cette dernière, toujours aussi rebelle, ne va pas se laisser faire et rejoindre le Parti communiste, ce qui mènera à de fortes violences.

Beaucoup d'autres événements se déroulent dans le roman et ne sont pour le moment pas présentés dans la bande-annonce. Mais on se doute que la saison 3 ne les occultera pas pour autant. Reste désormais à attendre une date de diffusion qui ne devrait plus tarder. D'ici là, vous pouvez toujours (re)voir les deux saisons de L'Amie prodigieuse sur MyCanal.