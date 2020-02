L’Amie prodigieuse : une date et un trailer pour la saison 2

Vous avez aimé ? Partagez :

« L’Amie Prodigieuse », série italienne adaptée des romans à succès d’Elena Ferrante et co-produite par HBO, revient pour une saison 2. La chaîne vient de dévoiler le trailer du programme : focus sur ces nouvelles images.

Elena et Lila sont de retour, mais les tourments de la vie d’adulte les guettent plus qu’elles ne l’imaginent…

Une fresque ambitieuse et sensible

L’adaptation de L’Amie Prodigieuse a été longuement réfléchie. La série se déroule dans le Naples des années 1950 : pour plus de réalisme, le quartier a été recréé avec d’impressionnants décors… Un travail de titan qui confère au programme réalisé par Saverio Costanzo une aura particulière. Côté acteurs, la production a dû faire appel à 5000 figurants pour la saison 1… Quand on vous dit qu’ils n’ont pas fait les choses à moitié !

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, voilà le pitch de la saison 1 : Quand la plus vieille amie d’Elena Greco se volatilise, la vieille femme, littéraire dans l’âme, commence à écrire leur histoire. Le récit d’une relation fusionnelle avec Raffaella Cerullo – Lila pour les intimes -, débutée à l’école primaire. Une amitié de plus de soixante ans au cœur de Naples, cité aussi hypnotique que dangereuse…

C’est intéressant de voir un programme centré sur une telle amitié féminine. Une petite vibe à la Thelma & Louise, qui se concentre sur deux personnages féminins complexes et l’amour inconditionnel qui les lie.

L’un des atouts de la série réside dans le fait que pour les deux saisons, les actrices choisies pour interpréter les deux personnages principaux du show ne sont pas professionnelles (enfants comme adultes). Ainsi ce sont des comédiennes débutantes que l’on peut regarder s’épanouir au fil des épisodes.

Qu’attendre de la saison 2 ?

Si le projet est basé sur les célèbres Neapolitan Novels de Ferrante, la saison 2 est basée sur le tome New Name. Dans ce second volet, Lila et Elena s’aventurent hors de leur quartier. Lila vient de se marier, mais en prenant le nom de son époux elle se sent étrangement dépossédée de son identité. Elena, étudiante en mode à Pise, réalise au mariage de son amie qu’elle n’est pas heureuse. Pendant des vacances, les filles tombent sur un ancien camarade, devenu étudiant à l’université. Une rencontre qui impactera l’amitié d’Elena et Lila à jamais…

Une plongée dans l’âge adulte parsemée de joie, colère et peine – c’est ce qui ressort de la bande-annonce diffusée par HBO. Émancipation, découverte de la sexualité, violences domestiques… Elena et Lila doivent faire face à de multiples épreuves. Les mains des deux héroïnes apparaissent tout au long de la bande-annonce, s’unissant et se déliant au gré des plans. Mais l’amitié est-elle vraiment plus forte que tout ?

La saison 2 de L’Amie Formidable arrive le 16 mars sur HBO. A noter pour les fans de l’auteure Elena Ferrante : son nouveau roman, The Lying Life of Adults, qui connaît un succès retentissant, devrait bientôt arriver en France…