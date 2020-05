L'anime BNA : Brand New Animal a une date de sortie sur Netflix

Dernière série en date produite par le studio Trigger, "BNA : Brand New Animal" arrivera finalement sur la plateforme américaine plus tôt que prévu. En effet, alors qu'elle est actuellement diffusée au Japon sur la chaîne Fuji TV, Netflix a déjà annoncé que l'anime serait disponible dans son catalogue très bientôt. Une bonne occasion pour les abonnés de découvrir une série qui vaut le détour...

Pour une fois, Netflix a fait les choses différemment ! En effet, alors que les animes de la plateforme sont généralement disponibles quelques mois après leur diffusion japonaise, BNA débarquera dès le mois prochain. Netflix s'est d'ailleurs empressé de diffuser la bonne nouvelle sur son compte officiel Twitter.

Avec ses 12 épisodes, BNA : Brand New Animal prend place dans un monde où cohabitent humains et hommes-bêtes (tanuki). En effet, l'anime se déroule dans Anima City, une cité futuriste du XXIème siècle qui accueille et abrite des tanuki. La série suit Michiru Kagemori, une humaine qui va se transformer en tanuki. Elle décidera donc de se rendre dans cette ville. Là-bas, elle fait la rencontre d'un homme-loup peu loquace nommé Shirō Ōgami. Entre la jeune fille naïve et l'homme qui déteste les êtres humains, le courant va avoir du mal à passer. Toutefois, ils vont chercher à découvrir ensemble la raison de la transformation de Michiru. Ils vont surtout découvrir des secrets mystérieux sur la relation entre les tanuki et Anima City.

Produit par le studio qui a lancé Kill la Kill

Trigger est un jeune studio fondé en août 2011 par des anciens membres de Gainax (Nadia, le secret de l'eau bleue, Neon Genesis Evangelion, Guren Lagann...). Le studio a connu un premier succès en 2013 avec la série Kill la Kill, qui a été louée pour son animation excentrique. Par la suite, le studio connaîtra quatre ans plus tard un autre succès avec la série Little Witch Academia.

Cette nouvelle série Trigger compte d'ailleurs de jolis noms qui ont pu travailler par le passé sur d'autres séries produites par le jeune studio. On trouve ainsi Yoh Yoshinari à la réalisation (Little Witch Academia), Kazuki Nakashima au scénario (Kill la Kill), Yusuke Yoshigaki au chara-design (Ninja Slayer from Animation), et au concept design la sino-canadienne Genice Chan.

Rendez-vous donc sur Netflix à partir du 30 juin pour découvrir BNA : Brand New Animal.