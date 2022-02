L'Arnaqueur de Tinder : Simon Leviev a un nouveau plan de carrière

Simon Leviev, que le monde connaît désormais davantage sous le nom de "L'Arnaqueur de Tinder" a un nouveau plan de carrière complètement fou. Sa récente notoriété liée au documentaire Netflix va finalement peut-être pencher du bon côté pour lui.

L'Arnaqueur de Tinder cartonne sur Netflix

Depuis sa mise en ligne le 2 février dernier, le documentaire L'Arnaqueur de Tinder fait partie des programmes les plus visionnés de Netflix. Il faut dire que l'histoire relatée est parfaitement hallucinante. Au centre du récit, on retrouve un certain Simon Leviev (né Shimon Yehuda Hayut), un homme se faisant passer pour un riche magnat, qui a pendant des années arnaqué des femmes sur l'appli de rencontre Tinder.

Simon Leviev, L'Arnaqueur de Tinder © Netflix

Son modus operandi était bien huilé. Il faisait miroiter de belles choses à ses victimes rencontrées sur Tinder, et leur soutirait de l'argent une fois leur confiance gagnée. Il avait mis au point un diabolique système pyramidal dans lequel chacune de ses victimes payait pour faire tomber la suivante dans le piège. Dans le documentaire Netflix, trois de ses victimes témoignent. Elles doivent encore aujourd'hui rembourser leurs dettes.

Simon Leviev a un nouveau plan de carrière

Homme à l'égo immense, Leviev ne semble jamais à cours d'idées. Après avoir été banni de Tinder, puis avoir fermé son compte Instagram, il a désormais un nouveau plan. Loin d'être embêté par la justice, il vient, selon TMZ, de signer avec une agence artistique aux États-Unis. Dans sa ligne de mire ? Hollywood.

En effet, grâce à sa récente célébrité, Simon Leviev souhaite désormais en profiter. Ainsi, il aurait dans l'idée de créer sa propre télé-réalité dans laquelle des prétendantes se battraient pour lui. Il a également en projet d'écrire un livre, et de lancer un podcast. Il aurait signé avec Gina Rodriguez de chez Gitoni Inc, qui représente déjà des influenceurs.

Une décision qui a de quoi faire grincer des dents, mais qui n'est pas étonnante venant de celui que l'on connaît désormais comme L'Arnaqueur de Tinder.