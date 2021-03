L'assaut du Capitole des Etats-Unis va inspirer une série

Une série sur les tragiques événements du Capitole aux Etats-Unis survenus plus tôt cette année va bientôt voir le jour. On vous dit tout sur ce projet ancré dans notre proche passé.

Des événements tristement inédits

Le 6 janvier dernier, des milliers d'émeutiers invectivés par le président sortant, Donald Trump, prenaient d'assaut le Capitole. Leur but ? Empêcher la certification des résultats de l'élection présidentielle très tendue survenue quelques semaines plus tôt.

On s'en rappelle, Mike Pence ne s'étant finalement pas opposé au résultat du vote, Trump avait largement invectivé ses "supporters" ivres de frustration à marcher sur l'un des bâtiments les plus symboliques de la démocratie américaine. Quelques heures plus tard, les manifestants assiégeaient l'endroit avec colère et fracas, plongeant le pays dans le chaos le plus total.

Reprise partout dans le monde, cette tentative de coup d'état fort heureusement avortée a causé la mort de plusieurs émeutiers ainsi que d'un policier. La cohue générale a fait presque 150 blessés. Suite à cette sombre affaire, les résultats ont finalement été validés et Joe Biden a enfin pu prendre ses fonctions. Donald Trump a pour sa part fait l'objet d'une seconde procédure de destitution pour son implication dans les événements survenus.

Le Capitole, une histoire à dormir debout

La réalité nourrit la fiction, cela est certain. Les programmes inspirés de faits réels sont très prisés et, justement, nos confrères de Deadline ont annoncé la préparation d'une série télévisée basée sur les émeutes du Capitole ! Il faut avouer que les événements survenus ont presque une allure fictive tant personne ne s'attendait à ce qu'ils se produisent un jour. Les images du 6 janvier dernier ont choqué le monde entier de par leur caractère apocalyptique.

Si le projet n'a pas encore de titre, on sait tout de même plusieurs choses sur son intrigue. Le programme démarrera avant l'assaut des manifestants et devrait donc reconstituer les événements qui ont conduit à cette tentative violente et désespérée. On y suivra donc notamment la fin du mandat de Donald Trump. Plusieurs points de vue seront mis à l'honneur dans le show, permettant d'étudier l'affaire du Capitole à travers différents prismes.

De fins connaisseurs

La chaîne Showtime, à l'initiative de la série à venir, a fait appel à deux pointures. Pour commencer, c'est Shane Salerno qui produira le programme. Egalement auteur-réalisateur, il signe notamment les scénarios des prochains volets d'Avatar. À l'écriture et à la réalisation, c'est Billy Ray qui mènera la barque. Scénariste du premier volet d'Hunger Games ou encore du film Le Cas Richard Jewell, on lui doit la série The Comey Rule, parue fin 2020 et produite par... Salerno !

The Comey Rule ©CBS Television Studios

Adapté des mémoires de James Comey, ancien directeur du FBI, le show en quatre épisodes s'intéresse à l'élection présidentielle de 2016 ainsi qu'aux premiers mois au pouvoir de Donald Trump. La série historico-politique de Ray peut se targuer de sa distribution d'exception. On y retrouve Brendan Gleeson dans le rôle de Trump. Selon la rumeur, le comédien pourrait bien figurer au casting de la nouvelle série du duo !

Pour la petite histoire, Billy Ray a fait des pieds et des mains pour que son programme voit le jour avant la dernière élection présidentielle. Non sans peine, Showtime a ainsi diffusé la mini-série juste avant le mardi 3 novembre dernier. En signant pour ce second show on ne peut plus politique axé sur le Capitole, la chaîne assure donc une nouvelle fois sa confiance au créateur !