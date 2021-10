L'Attaque des Titans saison 4 : un trailer épique pour la partie 2

La fin de "L'Attaque des Titans" est pour bientôt ! La partie 2 de la saison 4 débutera le 9 janvier 2022 au Japon. Une bande-annonce vient d'être dévoilée.

La folie L'Attaque des Titans

L'histoire de L'Attaque des Titans se déroule dans un monde où l'humanité s'est réfugiée derrière d'immenses murs pour faire face à des créatures géantes, les Titans. En dépit de leur apparence humaine, ces Titans sont sans pitié et dévorent les humains. Pour les combattre, une unité d'élite utilise une manœuvre tridimensionnelle. À l'aide d'un système de harnais ils peuvent s'envoyer dans les airs et attaquer le point faible des Titans, leur nuque, à l'aide de lames. Au sein de cette unité, on suit notamment le jeune Eren Jäger.

L'Attaque des Titans ©NHK General TV

Ce récit a évidemment bien évolué au fil des saisons. Des personnages pour lesquels on s'était attachés sont décédés, et d'autres ont totalement changé de comportement, mettant à mal notre empathie pour eux. Ce sera encore le cas dans les derniers épisodes. En décembre 2020 la quatrième et dernière saison commençait à être diffusée. Mais après 16 épisodes, celle-ci fut mise en pause. La suite, on la verra seulement à partir du 22 janvier avec le 76e épisode de la série titré "Condamnation". Une partie 2 qui se dévoile enfin avec une bande-annonce qui annonce du lourd !

Un trailer et une date

Cette bande-annonce tout juste mise en ligne a évidemment fait réagir les fans qui attendent le final depuis des mois. Même si la conclusion existe déjà avec le manga, l'anime a une grande popularité et donne à L'Attaque des Titans une dimension encore plus épique et bouleversante. Sur ces images, on voit que le travail fait sur l'animation a encore été impressionnant pour être le plus fidèle possible au manga. L'auteur Hajime Isayama a d'ailleurs tenu a exprimer sa joie quant à la sortie de cette partie 2, tout en s'excusant auprès des animateurs de MAPPA pour la difficulté des scènes.

Enfin, la fin du trailer annonce une diffusion le 9 janvier 2022 pour la saison 4 partie 2 de L'Attaque des Titans.