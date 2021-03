L'Attaque des Titans saison 4 : une date pour la deuxième partie

Le meilleur anime japonais de cette dernière décennie ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, la seconde partie de cette quatrième saison de "L'Attaque des Titans" ne sera diffusée qu'à partir de l'hiver prochain. Une bonne nouvelle pour les fans qui voient là une confirmation que la série animée ira jusqu'au bout des évènements du manga...

Poing sur le coeur ! Bienvenue dans L'Attaque des Titans !

Déjà célèbre en librairies, L'Attaque des Titans est rapidement devenue un phénomène grâce à son excellente adaptation animée. La série tirée de l'oeuvre d'Hajime Isayama est une immense réussite. Selon certains spécialistes, elle dépasserait même son support de base, sur certains points. Avec son univers sombre, son récit intrigant, ses personnages complexes et sa grande qualité visuelle (et musicale), L'Attaque des Titans est un anime incontournable. Surtout, il est capable de plaire aux fans du genre, comme aux néophytes.

L'Attaque des Titans ©MAPPA

L'Attaque des Titans se déroule dans un monde apocalyptique, où l'humanité est menacée d'extinction. Ainsi, cette dernière est régulièrement attaquée par d'immenses Titans qui dévorent les humains sans hésitation. Devant une telle puissance, l'espoir semble perdu pour les Hommes. Et pourtant...

MAPPA fait durer le plaisir

Après la fin du seizième et dernier épisode de cette première partie de saison 4, on se doutait bien que la série L'Attaque des Titans n'allait pas s'achever de cette manière. En effet, le manga lui-même continue à être publié et entame lui aussi son dernier virage. Par conséquent, c'est une très bonne nouvelle que le studio MAPPA (qui produit la série) annonce une date qui aura lieu dans plusieurs mois : l'hiver prochain. Cette date peut donc signifier fin 2021 ou début 2022.

Ainsi, cela laissera le temps au manga de se finir, et au studio de l'adapter comme il se doit. Bien souvent, il arrive que les mangas et leurs adaptations animées paraissent en même temps. De ce fait, il survient régulièrement des cas où la série animée est très en avance sur son matériau de base. Cela mène à des situations où l'adaptation se voit obligée de proposer une fin qui est largement différente de celle proposée par son support originel. Par conséquent, les fans de L'Attaque des Titans pourront définitivement être rassurés sur ce point-là.

Il faudra néanmoins s'armer de patience pour voir les aventures finales d'Eren et de ses compagnons.