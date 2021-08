L'Attaque des Titans saison 4 : une date pour la diffusion de la fin

La fin de "L'Attaque des Titans" se fait attendre. Après une première partie de la saison 4 diffusée en début d'année, la suite arrivera sur les écrans à partir de janvier 2022.

L'Attaque des Titans, un manga énorme

L'Attaque des Titans est un des animes les plus populaires de ces dernières années. À l'origine, le manga dont est tiré la série d'animation a été publié à partir de 2009 et s'est conclu en avril de cette année pour un total de 34 volumes. L'histoire se déroule dans un monde où l'humanité s'est réfugiée derrière d'immenses murs pour faire face à des créatures géantes, les Titans. En dépit de leur apparence humaine, ces Titans sont sans pitié et dévorent tous les humains qu'ils pourraient croiser. Pour les combattre, une unité d'élite utilise une manœuvre tridimensionnelle. À l'aide d'un système de harnais ils peuvent s'envoyer dans les airs et attaquer le point faible des Titans, leur nuque, à l'aide de lames. Au sein de cette unité, on suit notamment le jeune Eren Jäger.

L'Attaque des Titans ©Wit Studio

Production I.G

Par son univers et le développement extrêmement sombre de son histoire, L'Attaque des Titans est vite devenu une œuvre majeure. Sa version animée a également participé grandement à sa popularité par son visuel impressionnant et extrêmement dynamique.

La fin approche

Comme dit précédemment, le manga est déjà terminé et les fans ont pu découvrir la fin de l'histoire. Mais les adeptes de l'anime ont dû ronger leur frein. Déjà que l'ultime saison 4 s'est faite attendre, débutant sa diffusion en décembre 2020. Elle a en plus été séparée en deux. Ainsi, après un seizième épisode diffusé le 29 mars 2021, on attend toujours de voir la suite. On sait désormais quand sortira la partie 2 puisque NHK General TV a communiqué la date sur Twitter.

Ce sera donc en janvier 2022 que débutera la suite de la saison finale avec l'épisode 76 titré Condamnation. Pour rappel, en France, la série est disponible en partie sur Netflix. La plateforme dispose actuellement des trois premières saisons. Pour le reste, il faut se tourner vers Wakanim qui se charge chez nous de la première fenêtre de diffusion.