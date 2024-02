Après Double piège sur Netflix, Harlan Coben chez la concurrence pour cette prochaine série

Après le succès de "Double piège" sur Netflix, Harlan Coben et Daniel Brocklehurst vont développer une série pour Prime Video à partir d'une histoire originale. Sam Claflin tiendra le rôle principal de ce prochain thriller.

Harlan Coben de passage chez Prime Video

Harlan Coben fait les beaux jours de Netflix. Depuis que l'auteur a signé avec la plateforme un deal important en 2018 pour que 14 de ses romans soient transposés en séries ou en films, plusieurs succès ont vu le jour. Entre autres, le service de streaming a mis en ligne Dans les bois (2020), Innocent (2021) ou encore Disparu à jamais (2021). Mais c'est Double piège, la dernière série en date d'Harlan Coben (créée avec Daniel Brocklehurst), qui est son plus grand succès à ce jour. Mis en ligne le 1er janvier 2024, le show a attiré de nombreux abonnés. Après plusieurs semaines, il s'est même placé dans le top 10 des séries en langue anglaise les plus vues sur Netflix, juste devant la saison 1 de The Witcher.

Séries en langue anglaise les plus vues ©Netflix

Alors que Netflix ne devrait pas lâcher l'auteur, celui-ci va faire une petite infidélité à la plateforme en allant du côté de Prime Video pour une mini-série. C'est à nouveau avec Danny Brocklehurst qu'Harlan Coben préparerait un nouveau thriller psychologique. Un très gros coup du service de streaming qui s'offre là un des auteurs les plus populaires du moment, et le duo à l'origine de Double piège.

Le duo de Double piège prépare une nouvelle série

Variety annonce que cette série, titrée Lazarus, sera une histoire originale imaginée par Harlan Coben et Danny Brocklehurst. Logique puisque le contrat avec Netflix porte sur les romans d'Harlan Coben. L'intrigue a déjà été révélée. Il sera question d'un homme qui rentre chez lui après le suicide de son père. Des choses troublantes et des phénomènes inexpliqués vont ensuite avoir lieu, et l'homme va être mêlé à une série de meurtres non élucidés. En même temps, il tâchera de comprendre quel mystère entoure la mort de son père, mais aussi l'assassinat de sa sœur, 25 ans auparavant.

Tout un programme donc, qui a sur le papier tout pour plaire aux fans d'Harlan Coben. Le romancier sera scénariste et producteur exécutif de Lazarus avec Daniel Brocklehurst. Une partie du casting a aussi été donnée. Le rôle principal, nommé Laz, sera porté par Sam Claflin (Avant toi). À ses côtés, il y aura Bill Nighy (Role Play) pour jouer le Docteur Lazarus, décrit comme "un psychologue et le père de Laz, Jenna et Sutton". Enfin, Alexandra Roach (The Light in the Hall) jouera Jenna, la sœur de Laz marquée par la mort de leur sœur.

Lazarus est actuellement en production. La date de diffusion n'a pas été précisée.