Le Bureau des Légendes : Canal+ va diffuser les 4 saisons en clair

Avant de repasser en cryptée, Canal + a décidé de proposer l'intégralité du "Bureau des Légendes" en clair. La diffusion des quatre premières saisons de la série d'Eric Rochant portée par Mathieu Kassovitz devrait commencer ce week-end.

Récemment, alors que Canal+ avait décidé de faire profiter de son offre gratuitement pendant la période de confinement, le CSA a rappelé la chaîne à l’ordre en lui demandant de revenir sur sa décision. Ainsi, seuls les abonnés auront de nouveau accès à Canal à partir du 31 mars. Mais d’ici-là, tout le monde pourra découvrir (ou redécouvrir) l’une des plus célèbres séries de la chaîne, Le Bureau des Légendes.

Le directeur général, Maxime Saada, a ainsi annoncé que la programmation de la chaîne sera aménagée spécialement pour la diffusion de la série, pour la première fois en clair, précisant que « la totalité des saisons passées sera diffusée en linéaire ». Chaque saison devrait donc être diffusée en entier durant une journée sur Canal+ Séries, en commençant ce week-end.

Selon les informations du site Ozap, la première saison sera vraisemblablement visible samedi, la deuxième dimanche, la troisième lundi et enfin la quatrième mardi 31, le dernier jour où Canal sera disponible en clair. En plus de cela, la saison 1 sera accessible gratuitement sur MyCanal.

En revanche, il faudra être abonné pour pouvoir découvrir la suite de la série créée par Eric Rochant. La cinquième saison débarquera à partir du lundi 6 avril sur la chaîne.

Le Bureau des Légendes saison 5 bientôt diffusée

Pour rappel, l’histoire du Bureau des Légendes est centrée sur une division éponyme de la DGSE, le service de renseignement français. Celle-ci pilote à distance des agents appelés clandestins, chargés de recruter des personnes susceptibles d’être enrôlées comme sources de renseignement dans des pays hostiles. Leur travail oblige ces agents à vivre sous une double identité permanente pendant de longues années.

De retour d’une mission à Damas, Guillaume Debailly, plus connu sous le nom de Malotru est promus au Bureau et reprend le cours de sa vie parisienne. Mais il éprouve des difficultés à abandonner l’identité sous laquelle il vivait en Syrie.

Dans la cinquième saison, JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la direction du Bureau. Bientôt, des révélations dans la presse de l’exécution de Paul Lefebvre et du rôle qu’ont joué la DGSE et la CIA vont décupler la paranoïa de JJA. Les autres membres du Bureau vont aussi devoir faire face à la disparition de Malotru, et chacun devra affronter ses démons.

Dans cette cinquième saison, parmi les principaux interprètes de la série, on pourra notamment retrouver Mathieu Kassovitz (Malotru), Mathieu Amalric (JJA), Sara Giraudeau (Rocambole) ou encore Florence Loiret Caille (Marie-Jeanne Duthilleul).