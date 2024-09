Le casting pour la série Harry Potter est lancé et les conditions sont très strictes

Le casting pour la série Harry Potter a été officiellement lancé par HBO, à la recherche des nouveaux Harry, Ron et Hermione. Réservé aux enfants résidant au Royaume-Uni et en Irlande, le casting est ouvert aux jeunes de 9 à 11 ans, avec des conditions très strictes. Le tournage de cette ambitieuse série en sept saisons est prévu pour 2025-2026.

La série Harry Potter passe à la vitesse supérieure

Le très attendu reboot de la saga Harry Potter en série télévisée a officiellement lancé son processus de casting. HBO, qui a confirmé la production de cette adaptation des célèbres livres de J.K. Rowling, est à la recherche de ses nouveaux Harry, Ron et Hermione. Alors que le casting est ouvert, les conditions pour décrocher l’un de ces rôles emblématiques s’avèrent particulièrement exigeantes et précises.

Ainsi, comme le confirme Variety, le casting est ouvert aux enfants résidant au Royaume-Uni et en Irlande, et ayant entre 9 et 11 ans au moment du mois d'avril 2025. HBO souhaite rester fidèle à l’origine britannique de l’œuvre, en recrutant exclusivement de jeunes talents issus de ces régions. Pour ces rôles mythiques, HBO met un point d’honneur à découvrir de nouvelles têtes capables d’incarner cette génération qui marquera l’histoire de la série télévisée.

Mais ce n’est pas tout : les jeunes acteurs devront respecter certaines exigences spécifiques lors de leur candidature. Outre la tranche d’âge et la résidence, la production demande aux candidats de s’exprimer dans leur accent naturel, afin de préserver l’authenticité des personnages dans cette nouvelle adaptation.

Une approche inclusive et ouverte

L'une des grandes nouveautés de ce casting est son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusivité. HBO a annoncé que le casting sera ouvert à tous les enfants, sans distinction de race, d'ethnie, de genre ou d'identité sexuelle. Cela marque une évolution importante pour la franchise, qui s’ouvre à une représentation plus large et plus diversifiée. La production a ainsi exprimé son désir de trouver les meilleurs jeunes talents, quelle que soit leur origine, pour donner vie aux personnages cultes de la saga.

Dans une déclaration officielle, la production a confirmé que toutes les candidatures qualifiées seront prises en compte, sans distinction basée sur le sexe, la race ou tout autre critère protégé par la loi, soulignant ainsi son engagement en faveur d'un casting représentatif de la diversité contemporaine.

Un processus de sélection rigoureux

Pour participer au casting, les jeunes acteurs doivent soumettre deux vidéos de présentation. La première vidéo doit contenir une courte lecture d’un poème ou d’une histoire de leur choix, d’une durée maximale de 30 secondes. Fait intéressant, aucune œuvre liée à Harry Potter n’est autorisée pour cette étape, probablement afin de garantir une approche nouvelle et créative de la part des candidats.

La deuxième vidéo doit être plus personnelle. Les enfants doivent se présenter, en indiquant leur date de naissance, leur taille et leur lieu de résidence, tout en parlant d’un proche ou d’un animal auquel ils sont particulièrement attachés. Cette présentation vise à évaluer non seulement leurs compétences d’acteur, mais aussi leur personnalité et leur naturel devant la caméra.

Les candidatures doivent être soumises avant la date limite du 31 octobre 2023, et le tournage de la série est prévu pour 2025-2026 au Royaume-Uni.

Une série qui s'annonce ambitieuse

Cette adaptation télévisée de Harry Potter s’annonce ambitieuse : chaque saison sera dédiée à un livre de la saga de J.K. Rowling, avec pour objectif de créer une série en sept saisons. Warner Bros. et HBO misent gros sur ce projet, dont la sortie est prévue pour 2026. Avec une équipe de production expérimentée, composée notamment de Francesca Gardiner (Succession, His Dark Materials) et Mark Mylod (Succession), la série a toutes les cartes en main pour devenir un nouveau phénomène mondial.

En lançant un casting aussi ouvert mais strict, HBO prépare le terrain pour une nouvelle génération d’acteurs qui auront la lourde tâche de succéder à Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Les fans n’ont plus qu’à patienter pour découvrir qui incarnera leurs sorciers préférés dans cette nouvelle version.