27 ans après, ce film culte de Bruce Willis devient une série avec Eddie Redmayne et Úrsula Corberó

Découvrez la bande-annonce de "The Day of the Jackal", adaptation en série du roman de Frederick Forsyth après le film "Le Chacal" (1997) avec Bruce Willis.

Le Chacal devient une série

Quand on évoque Bruce Willis, on pense souvent à son rôle culte du lieutenant John McClane dans la saga Die Hard. Mais il n'a pas toujours été du bon côté de la loi. Parfois, l'acteur a affiché un visage froid pour rentrer dans la peau d'un tueur sans scrupule. C'était le cas dans Le Chacal (1997), adapté du roman Chacal (The Day of the Jackal) de Frederick Forsyth et publié en France en 1971. Avant le film de Michael Caton-Jones, porté également par Richard Gere et Mathilda May, Fred Zinnemann avait proposé une première version plus fidèle au roman en 1973. 24 ans séparaient alors les deux œuvres cinématographiques. Voilà que 27 ans après Le Chacal, une nouvelle adaptation va voir le jour, cette fois sous la forme d'une série, dont la bande-annonce a été dévoilée (vidéo en une d'article).

C'est sous le titre The Day of the Jackal que sera proposée cette version sérielle, qui ne reprendra pas exactement le roman. En effet, on y retrouvera le fameux assassin nommé le Chacal, qui propose ses services à des prix élevés. "Après son dernier meurtre, il rencontre son égal en la personne d’une tenace officier du renseignement britannique qui se lance à sa poursuite dans une palpitante course du chat et de la souris à travers l’Europe, semant la destruction dans son sillage".

Eddie Redmayne prend la suite de Bruce Willis

Dans le film, Richard Gere jouait un tireur d'élite irlandais, ancien terroriste de l'IRA et surtout ancienne connaissance du Chacal, réhabilité par le gouvernement américain pour mettre la main sur le tueur. C'est donc un tout autre poursuivant qui va tenter de l'arrêter dans la série. Et c'est Lashana Lynch (Mourir peut attendre) qui l'interprètera. Face à elle, on retrouvera Eddie Redmayne dans le rôle du Chacal. Comme on peut le voir sur ces images, l'acteur va se transformer à plusieurs reprises, se présentant sous différentes identités pour passer entre les filets de la police.

The Day of the Jackal ©Sky

De plus, lorsqu'il ne sera pas d'une précision redoutable à l'aide de son sniper, le Chacal montrera une forme d'humanité avec sa compagne jouée par Úrsula Corberó. Du reste, on nous promet une série pleine d'action, avec des passages dans différents pays d'Europe.

Prévue sur Peacock aux États-Unis, The Day of the Jackal sera diffusée à partir du 14 novembre. En Grand-Bretagne, c'est sur Sky et dès le 7 novembre que le programme sera proposé. Pour la France, aucun diffuseur n'a été annoncé pour l'instant.